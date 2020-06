Zvolenčania získali ďalšiu posilu: Po Britovi prichádza Fín

Tipsportligový HKM Zvolen angažoval 30-ročného fínskeho útočníka Mikka Nuutinena.

Klub o tom informoval na oficiálnej stránke. "Ide o hráča s veľkými skúsenosťami z najvyššej fínskej ligy. Je to dynamický korčuliar, ktorý je napriek neveľkej postave nebojácny a chodí do priestorov, v ktorých to bolí - či už pred bránku alebo k mantinelu. Taktiež disponuje rýchlosťou a citom pre hru. Od hráča jeho kvalít a s jeho skúsenosťami očakávame, že bude posilou," uviedol generálny manažér HKM Zvolen Ladislav Čierny.

Nuutinen doteraz pôsobil iba vo fínskych ligách. V uplynulých piatich sezónach hral v najvyššej Liige za KalPa Kuopio. V ročníku 2019/2020 odohral 57 zápasov, v ktorých získal 25 kanadských bodov za 6 gólov a 19 asistencií. Celkovo má v najvyššej fínskej súťaži bilanciu 322 zápasov, 45 gólov, 85 asistencií a 130 bodov. Po príchode skúseného krídelníka je na súpiske HKM Zvolen trojica legionárov. Klub nedávno predĺžil zmluvu s kanadským obrancom Benom Betkerom a novou akvizíciou sa stal britský reprezentant Mike Hammond.