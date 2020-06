Záujemcovia o dotáciu na nájom, pozor: Prečítajte si, ako a kde môžete požiadať o pomoc

O dotáciu na nájom môžu záujemcovia požiadať prostredníctvom portálu slovensko.sk, informovať sa môžu aj na infolinke zriadenej Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES).

Počas štvrtka (25. 6.) vyriešilo kontaktné centrum takmer 150 telefonátov. Informovala o tom v piatok sekcia komunikácie NASES.

Samotnú žiadosť podáva prenajímateľ v súčinnosti s nájomcom, agentúra im radí dodržiavať zverejnený postup. V prvom rade si musia obe strany navzájom vymeniť čísla elektronickej schránky a spoločne sa dohodnúť na informáciách, ktoré zadajú do formulára - identifikačné údaje nájomcu a prevádzky, údaje o období sťaženého užívania predmetu nájmu a podobne. Následne na stránke slovensko.sk žiadateľ (prenajímateľ) vyplní formulár a zadá doň dohodnuté údaje.

"V dolnej časti formulára prejde na 'podpis viacerými osobami', kde prenajímateľ zadá číslo elektronickej schránky nájomcu. Ak ide o viacero osôb, čísla schránky musí oddeliť čiarkou," dodala agentúra.

Prenajímateľ potom odošle vyplnený formulár do elektronickej schránky nájomcu. Ten má následne 48 hodín na to, aby údaje overil a elektronicky žiadosť podpísal. "Keď to nestihne v tomto čase, prenajímateľ musí žiadosť nanovo vyplniť a odoslať nájomcovi," upozorňuje NASES.

Formulár sa po podpise nájomcu vráti prenajímateľovi, ktorý ju nájde v časti "rozpracované". Skontroluje, či žiadosť podpísali všetky osoby a tiež pridá svoj elektronický podpis. Nakoniec ju odošle Ministerstvu hospodárstva (MH) SR na spracovanie.

"Pre koronakrízu muselo uzavrieť svoju prevádzku asi 50 000 predajní a 20 000 reštaurácií, preto sa očakáva 70 000 až 100 000 žiadostí o dotáciu za nájomné. Elektronické podanie žiadosti je tak spôsob, ako ušetriť čas a získať pomoc čo najskôr," uviedla agentúra. Ako však spresnila, na podanie žiadosti je potrebné, aby prenajímateľ aj nájomca mali elektronické schránky, a teda aj elektronický občiansky preukaz s čipom, bezpečnostný osobný kód, certifikáty na vytváranie elektronického podpisu a nainštalovaný potrebný softvér.

Ako dodala agentúra, všetky informácie sú dostupné na stránke najmy.mhsr.sk. Ak majú žiadatelia problémy a potrebujú pomoc s procesom podávania žiadosti, môžu kontaktovať vyškolených pracovníkov kontaktného centra na čísle +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 h, v stredu až do 21.00 h.