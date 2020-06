Tehuľku čakal na vyšetrení dvojitý šok, našli jej ďalšiu maternicu a...Šanca, že sa niečo také stane, je jedna k 50 miliónom

Mladá žena tretíkrát otehotnela, pri vyšetrení ju však čakal obrovský šok. Lekári zistili, že má dve maternice a to nebolo všetko.

Kelly Fairhurst (28) a jej partnera čakalo na kontrole v 12. týždni obrovské prekvapenie. Lekári zistili, že mamička má dve maternice. "Pri druhom tehotenstve mi lekár povedal, že by som mohla mať dvojkomorovú maternicu. Znamená to, že má netypickú formu. Bola som veľmi prekvapená, keď som zistila, že mám vlastne dve maternice," cituje mamičku portál The Sun.

Rodičov však čakal aj ďalší šok, Kelly má v každej maternici bábätko. "Dvojičky môžu byť identické. Tento stav je zriedkavý. Podľa lekárov je šanca jedna k 50 miliónom, že budem mať v každej maternici jedno dieťatko," dodala.

Dvojnásobná mamička mala už pri predošlých tehotenstvách problémy s predčasným pôrodom. Prvorodená Agyness (4) sa narodila skôr o osem týždňov a Margot (3) prišla na svet o šesť týždňov pred termínom. Lekári sa obávajú, že aj dvojičky by sa mohli narodiť predčasne, nevylučujú ani možnosť dvoch pôrodov. "Plán je cisársky rez. Obe dcérky sa narodili predčasne, preto existuje riziko, že to nebude možné," zverila sa Kelly. Napriek tomu, že v rodine má dvojičky a jej babička je dokonca z trojčiat, neverila, že sa môže ich rodina naraz rozrásť o dve deti.

Britský denník sa na nezvyčajný prípad opýtal aj odborníčky z Nemocnice svätého Juraja v Londýne. "Existuje len niekoľko zaznamenaných prípadov žien s dvomi maternicami, ktoré porodili identické dvojičky. Je to veľmi zriedkavé. Môžu nastať rôzne problémy. Mamičke sa raz narodilo prvé bábätko v 25. týždni a druhé prišlo na svet až v riadnom termíne," vysvetlila profesorka Asma Khalil.