Maklérku uniesol šialenec: Držal ju v rakve, znásilňoval a potom... Odporné, čo musela zažiť

Stephanie Slater bola realitnou maklérkou, mala priateľa, ktorého milovala, úzky kruh priateľov a zdravý spoločenský život.

No keď mala 25 rokov, stalo sa niečo, čo ju navždy zmenilo, informuje Daily Mirror. V roku 1992 ju kontaktoval muž a tvrdil, že sa zaujíma o istý dom. A tak sa v chladný januárový deň vybrala k domu v Birminghame, aby sa stretla s pánom Southallom. V tom čase pracovala pre realitnú agentúru len šesť týždňov.

No žiaden pán Southall tam neprišiel. Prišiel iba zvrátený Michael Sams, ktorý už mal na rováši únos a zabitie jednej ženy. "Necítila som sa byť v nebezpečenstve," hovorí Stephanie. "Išla som dole schodmi. Zrazu sa opýtal, čo to tam je. Musela som prejsť blízko popri ňom, aby som sa pozrela. Bol to hák na stene," spomína si. Podľa jej slov sa Michael zrazu zmenil. Jeho tvár bola skrútená. Vytiahol nôž a sekáč. Bála sa, že ju zabije alebo znásilní.

Michael dovlekol Stephanie k svojmu autu. Zaviazal jej oči. Pri krku jej držal nôž. Potom zavolal do realitnej kancelárie, kde chladnokrvne oznámil, že Stephanie bola unesená. Požadoval výkupné 175 000 libier (193 554,76 eur). Tým chcel zachrániť krachujúci obchod a utiecť zo svojho nešťastného tretieho manželstva. Prinútil Stephanie nahrať odkaz pre políciu, kde žiadala, aby spolupracovali s únoscom.

Odviezol ju do svojej dielne v Nottinghamshire. Tam ju vyzliekol donaha a znásilnil. "Ležala som tam ako mŕtvola. Povedal, že nechápe, ako môžem byť taká pokojná," priznáva Stephanie o niekoľko rokov neskôr. "Psychicky som sa odosobnila od toho, čo sa mi dialo," dodala.

Michael sa na tento únos pripravoval niekoľko týždňov. Vytvoril drevenú rakvu, dosť veľkú na to, aby sa do nej zmestila dospelá žena. Zviazal jej ruky, nechal ju vojsť do rakvy a tú vložil do popolnice. Taktiež na jej nohy pripojil elektródy a povedal, že ak sa pokúsi utiecť, tak ju zabije elektrickým prúdom. "Ruky mi uviazal nad hlavou, pripol ich ku kovovej tyči nad balvanmi a povedal, že ak sa pokúsim utiecť a pritiahnem ruky k sebe, kamene mi rozdrvia lebku," tvrdí Stephanie. A zatiaľ čo ona bola uväznená v drevenej rakve, Michael otvoril svoj obchod a vítal zákazníkov. Rozmýšľala, že by kričala, no vedela, že za to by zaplatila svojim životom. Verí, že práve ticho jej zachránilo život.

Michael už raz vzal život istej žene. Bola to len osemnásťročná prostitútka Julie Dart. Keď ju nútil, aby vošla do drevenej rakvy, začala kričať a on ju zabil. Každú noc po dobu ôsmich dní ju Michael nechal zatvorenú v rakve, zatiaľ čo on sa išiel domov najesť so svojou manželkou a vyspať sa. Po viac ako týždni sa dočkala slobody. Jej šéf, Kevin Watts, za ňu zaplatil výkupné. Michael ju vyhodil na konci ulice neďaleko domu, kde bývala aj so svojimi rodičmi. "Vráť sa do normálneho života tak skoro, ako sa len dá. Je mi skutočne ľúto, že si to musela byť práve ty. Daj mi pusu," povedal jej, keď jej dával slobodu. No pre Stephanie už nič nebolo také ako predtým.

Najprv ani nechcela vypovedať pred políciou o hrôzach, ktorými si prešla. Spýtali sa jej, či ju útočník znásilnil pred očami jej matky, ktorá dva dni po jej únose utrpela srdcový záchvat. Stephanie sa pokúsila žiť svoj život ako predtým, no po troch dňoch musela dať vo svojej práci výpoveď kvôli panickým záchvatom. Taktiež jej vzťah s priateľom sa rozpadol. Nakoniec si zmenila meno na Phoenix Rhiannon. Tvrdila, že stará Stephanie zomrela v deň únosu. "Pred týmto som mala priateľa, prácu a služobné auto. Mala som mnoho priateľov a sociálny život," vysvetľuje.

Michaela nakoniec policajti chytili. Jeho prvá manželka spoznala Michaelov hlas na nahrávke určenej Stephaniinmu šéfovi. V roku 1993 ho odsúdili na doživotné väzenie. Súd si aj naďalej myslí, že Michael je príliš nebezpečný a nemôžu ho pustiť na slobodu. Stephanie sa presťahovala na ostrov Wight. Jej najlepšia priateľka, Stacey Kettner, sa presťahovala s ňou. Najprv pracovala na čiastočný úväzok ako turistická sprievokyňa a napísala knihu o svojom zážitku. Michael sa vyhrážal, že ju zažaluje, a Stephanie sa z toho zrútila. Aj napriek všetkému zlému, čím si prešla, chcela pomáhať aj ďalším ľuďom, ktorí zažili niečo podobné. Pomáhala polícii komunikovať s obeťami únosov.