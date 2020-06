Muža zachránili orgány od neznámeho darcu: Po 16 rokoch došlo k nečakanému zvratu

Žena z Floridy darovala svoju obličku mužovi, ktorý dostal pred šestnástimi rokmi obličku jej manžela.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V roku 2004 prišiel pokrývač Bryan Herrington († 35) o svoj život po tom, čo spadol z domu, na ktorom pracoval. Jeho orgány pomohli štyrom ľuďom, informuje Daily Mail. Jedným z nich bol Jeffery Granger (59), ktorý dostal Bryanovu obličku a pankreas.

Pred rokom začala oblička zlyhávať. Keď sa o tom Jeff dozvedel, rozhodol sa kontaktovať vdovu po Braynovi Terri (49), s ktorou sa spriatelil pred viac ako desiatimi rokmi. Tá sa okamžite rozhodla nechať otestovať, či mu môže darovať svoju obličku. O päť mesiacov neskôr zistili, že to je možné.

Jeffove obličky začali po prvýkrát zlyhávať v roku 2000 po tridsiatich rokoch žitia s cukrovkou. V roku 2004 mu bolo povedané, že musí podstúpiť transplantáciu. Doktori mu dali dialýzu, aby sa jeho zdravotný stav ustálil a on mohol podstúpiť operáciu.

V tom čase taktiež čakal na operáciu chrbta. Práve sa 13. júla chystal povedať svojmu doktorovi, aby presunul transplantáciu, nech môže podstúpiť operáciu chrbta, keď mu niekto zavolal. Dozvedel sa, že môže prijať Bryanovu obličku. Bryan utrpel zranenie hlavy po tom, čo sa šmykol a spadol zo strechy domu, na ktorom aj s bratom pracovali. Bol darcom orgánov a traja ľudia dostali jeho srdce, pľúca a pečeň. Jeff prijal jeho obličku a pankreas.

Prvý rok po transplantácii môžu spolu príjemca a rodiny darcov komunikovať iba anonymne. Potom mu Terri poslala v liste svoje telefónne číslo. Jeff jej zavolal. "Rozprával som sa s ňou 45 minút a bolo to, akoby sme sa poznali celý život," hovorí Jeff.

V kontakte ostali aj naďalej, či už prostredníctvom telefonátov, sociálnych sietí alebo aj osobných návštev. Vždy, keď ide Terri so svojimi dvoma synmi Drakeom a Paytonom do Orlanda navštíviť jej rodinu, zastavia sa aj v meste Wacissa a idú sa s Jeffom najesť, prípadne tam ostane aj na noc. Priatelí sa aj s Jeffovou manželkou Pam. Často spolu podnikali výlety na loďke. "Myslím, že je to našou polohou, vidíme sa častejšie ako s ostatnými prijímateľmi. Tí žijú ďalej. Priatelím sa s nimi, ale nie tak, ako s Jeffom," hovorí Terri.

Raz sedel Jeff s Terri v obývačke, keď k nim zrazu podišiel jej najmladší syn Payton. Vtedy bol ešte batoľaťom. Zrazu položil na Jeffovo brucho svoju rúčku. "Môj ocko je tam," povedal. "Áno, je, a ja ho tam budem mať a udržiavať nažive tak dlho, ako sa len bude dať," odpovedal Jeff.

V apríli 2019 začala oblička zlyhávať. Jeff zavolal Terri, aby jej oznámil túto novinku. Terri už dlhšie uvažovala o tom, že by sa taktiež chcela stať darkyňou orgánov. Neváhala a okamžite mu ponúkla svoju pomoc. "Keď mi to povedal, navrhla som, že som nad tým už dlho premýšľala a možno on je tou osobou, ktorej by som mala darovať svoj orgán," hovorí Terri. "Asi si myslel, že si robím srandu alebo čo, lebo okamžite o tom prestal rozprávať."

O mesiac neskôr napísal Jeff status na Facebooku, že hľadá nového darca obličky. Medzi mnohými komentármi svietil aj ten od Terri. "Myslel si si, že žartujem?" napísala. "Áno, nebral som ťa vážne," odpísal Jeff.

Obaja podstúpili testy, či by Jeffovo telo prijalo Terrinu obličku. Výsledky v októbri ukázali, že všetko je v poriadku. Transplantácia sa pôvodne mala konať v novembri, no v to ráno mal Jeff slabšiu horúčku. Nakoniec mu bol zistený zápal pľúc. Transplantácia sa musela presunúť.

Nakoniec prebehla tretieho marca, viac ako týždeň pred vypuknutím pandémie koronavírusu v USA. Operácia prebehla bezproblémovo, ani Terri, ani Jeff sa necítili zle. Lekári boli prekvapení týmto unikátnym príbehom. "Mali sme tu ľudí, ktorí v rámci darcovského programu darovali orgán pacientom, s ktorými spriatelili ... ale toto je skutočne jedinečné, keď partner mŕtveho darcu daruje o 16 rokov neskôr svoje vlastné orgány," hovorí doktor Kenneth Andreoni.

Jeff aj Terri sa už úplne zotavili z operácie a radi by šli príkladom ďalším ľuďom. "Chcem, aby si ľudia uvedomili, že darovanie orgánov vás nič nestojí. Všetky obličky sú ružové, v každej je krv a každý z nás potrebuje jednu," hovorí Terri. "Nemusíte byť žijúcim darcom, no nemá zmysel nechať orgány hniť v tele, keď môžu niekomu zachrániť život," dodáva Jeff.