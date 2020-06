Nové ohnisko nákazy koronavírusom v Česku: Ochoreli zamestnanci mliekarne

V českej mliekarni Net Plasy v Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku sa vyskytla nákaza novým typom koronavírusu.

Nákazu potvrdili testy u troch agentúrnych zamestnancov, ktorí mali do podniku nastúpiť. Desať kmeňových zamestnancov mliekarne je v karanténe, povedal jej riaditeľ Robert Pospíšil. Na nákazu vo firme upozornil web Zlínskeho denníka. Nakazila sa aj jedna pracovníčka bystřického mestského úradu.

Podľa Pospíšila sú nakazení traja novo prichádzajúci agentúrni zamestnanci zo zahraničia, ktorí mali v mliekarni nastúpiť do prevádzky. "My sme si ich nechali otestovať a potvrdil sa u nich koronavírus. Boli v kontakte s desiatimi našimi kmeňovými zamestnancami, ktorých sme museli dať do karantény," uviedol Pospíšil.

Kvôli zamestnancom v karanténe bude podľa neho mliekareň musieť obmedziť výrobu. "Čiastočne to ovplyvní prevádzku na stredisku parených syrov, bude tam znížená produkcia zhruba na 30 percent," povedal Pospíšil. Mliekareň má podľa neho 100 kmeňových zamestnancov.

Ochorenie covid-19 bolo podľa hygienikov u troch ľudí v mliekarni potvrdené v utorok. "Okamžite boli nastavené protiepidemické opatrenia a zabezpečujeme kontakty. V okrese Kroměříž od začiatku tohto týždňa evidujeme štyri nové potvrdené prípady ochorenia covid-19, z toho tri v mliekarni a jeden iný prípad. Dané prípady spolu nesúvisia. Zdrojom nákazy boli osoby, ktoré nebývali vo Zlínskom kraji. Vo všetkých prípadoch boli bezodkladne nastavená protiepidemické opatrenia," povedala Vendula Ševčíková z krajskej hygienickej stanice.

Na mestskom úrade v Bystřici pod Hostýnem sa objavil jeden potvrdený prípad nákazy koronavírusom, uviedol na facebookovom profile mesta starosta Zdeněk Pánek. "V spolupráci s hygienikmi robíme všetky opatrenia, aby sme ochránili zdravie pracovníkov a občanov a zabránili rozšíreniu nákazy," uviedol Pánek. Mesto nechalo do 1. júla zavrieť kancelárie vo všetkých budovách úradu, aby obmedzilo kontakt úradníkov s verejnosťou. Obyvateľov odvolalo na písomný, telefonický alebo elektronický kontakt.