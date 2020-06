Už to viac nevydržal: Moderátor Leoš Mareš priznal šokujúcu pravdu!

Hoci na verejnosti vyzerá vyrovnane a bezproblémovo, v súkromí musel vyhľadať odbornú pomoc.

Český moderátor, spevák a porotca tohtoročnej speváckej šou SuperStar Leoš Mareš (44) prišiel s prekvapivým odhalením. Sympatický Čech úprimne a bez hanby prezradil, že už štyri mesiace chodí na potrebné stretnutia ku skúsenému psychoterapeutovi, na ktoré vraj nedá dopustiť. Spoločnosť mu tiež robí jeho milovaná žena Monika Marešová (45), ktorá mu však odporúča častejšie návštevy.

Ostrieľaný moderátor rozhodne nepatrí k ľuďom, ktorí nemajú odvahu na to, aby vyhľadali odbornú pomoc. Leoš sa už pred štyrmi mesiacmi rozhodol pre skúseného psychoterapeuta, a tak ho vyhľadal a teraz pravidelne absolvuje odborné stretnutia. „Každý týždeň chodím k psychoterapeutovi. Rozprávame sa o rôznych veciach a veľmi mi to pomáha,“ priznal pre český Esquire. A hoci si sedenia veľmi pochvaľuje, musí sa do nich, paradoxne, prehovárať.

„Je to ako s posilňovňou, nikdy sa mi tam ne­chce ísť. Uprostred schôdzky je to občas drina. Pracovať na sebe je ťažké. Ale nakoniec vždy odchádzam s dobrým pocitom,“ dodal moderátor. Príčinou, prečo vlastne vyhľadal takúto pomoc, má byť práve jeho negatívne správanie, ktoré ho už dlhšie veľmi trápilo. „Niektoré moje reakcie na určité podnety mi pripadali horšie, než by mohli byť. Chcel som ich pochopiť. Chcel som na sebe začať pracovať,“ odôvodnil úprimne Mareš.

Častejšie schôdzky

Terapie má raz týždenne, ale jeho manželke Monike, ktorá s ním má chodiť, sa niekedy zdá, že by ich mal absolvovať denne. „Monika mi hovorí, že by som tam mal možno chodiť každý deň. Vždy po tom stretnutí som miliónový, ale v priebehu týždňa sa to pozvoľna zasa stráca,“ priznal Leoš, ktorý sa však snaží byť dobrým človekom a na svojom probléme pracuje.