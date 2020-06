Bojovníčka Parišková už teraz myslí na návrat do práce: Dohoda s kolegami z Jojky! Toto jej odkazujú

Každý deň na ňu myslia a tešia sa, keď sa vráti. Moderátorka Aneta Parišková (47) na začiatku mája priznala zdrvujúcu správu, že bojuje s rakovinou.

Lekári jej totiž diagnostikovali Non-Hodgkinov lymfóm. Vždy usmiata tvár z televíznej obrazovky sa však nevzdala a okamžite podstúpila náročnú liečbu chemoterapiou. Ešte koncom mája prišli dobré správy, že sa nádor začal zmenšovať a Parišková sa netajila tým, že by sa chcela vrátiť do svojej milovanej práce. Jej kolegovia na ňu čakajú a posielajú jej dojemné slová. Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Parišková bojuje ako levica. Správy lekárov o nádore ju nezlomili a okamžite nastúpila na liečbu, ktorá jej zobrala nielen fyzickú, ale aj psychickú silu. Rozhodne sa však nemieni v ťažkom boji s rakovinou vzdať. Silu jej dodávajú najmä jej starostlivý manžel Miroslav a milovaní synovia Daniel, Gabriel a Nathan. Moderátorka jojkárskych správ sa ešte pred pár týždňami netajila tým, že hoci prišla pre náročnú chemoterapiu o vlasy, chcela by sa vrátiť pokojne aj s parochňou do milovanej práce.

„Pre istotu by som chcela mať jednu parochňu, pretože pevne verím a dúfam, že sa ešte počas chemoterapií a liečebného cyklu budem môcť vrátiť na televíznu obrazovku,“ priznala pred časom pre Topstar moderátorka. V Jojke má dvere stále otvorené. „S Anetou Pariškovou sme sa na začiatku liečby dohodli, že v prípade, ak jej to zdravotný stav konzultovaný s odborníkmi dovolí, môže sa kedykoľvek vrátiť do moderátorského kresla,“ povedala hovorkyňa JOJ Group Lucia Kulihová.

Na svoju kolegyňu sa veľmi tešia všetci kolegovia, ktorí jej chcú vyjsť v ústrety. „Som veľmi rada, že Anet dobre zvláda liečbu, a verím, že bude čoskoro v poriadku. Od začiatku máme dohodu, že ak sa na to bude cítiť, dá vedieť, prepíšeme služby a príde odmoderovať správy ona,“ povedala Novému Času Andrea Belányiová.

Je plná optimizmu

Kedy sa Parišková vráti na Kolibu medzi svojich kolegov, zatiaľ jasné nie je. Isté však je, že návrat do Jojky sa už skloňuje. „My sme sa o tom zhodou okolností bavili. Sme v kontakte. Má sa dobre, liečba ide tak, ako má. Všetko vyzerá, že je na dobre ceste, takže to je super. Je plná optimizmu v tomto smere," prezradil kolega Ján Mečiar. Moderátorka ešte na konci mája podstúpila druhú chemoterapiu a už vtedy hovorili lekári dobré správy.

Práve v tom období mala Parišková narodeniny, ktoré „oslávila“ v nemocnici. „Dostala som aj krásne darčeky - správu, že moje telo dobre zareagovalo na prvú chemoterapiu a nádor sa začal zmenšovať. Takže teraz táto ďalšia chemo môže byť silnejšia. A nemám zasiahnutú kostnú dreň. Hurá, oslavujem,“ tešila sa vtedy sympatická televízna hviezda.