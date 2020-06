Pastva pre oči: Bojnice lákajú turistov na kráľovstvo z piesku, pozrite si tú nádheru

Šikovné ručičky! Majstri tesári v Bojniciach vytvorili pastvu pre oči malých či veľkých návštevníkov z piesku.

Pod taktovkou Adama Bakoša, ktorý je autorom ľadového dómu na Hrebienku, a autora myšlienky Viktora Reisela zmajstrovali tesári na obľúbenom turistickom mieste slovenské hrady a zámky ako aj trojicu postáv.

„Videl som podobnú výstavu v Česku, dlho som premýšľal, že niečo podobné by sa hodilo aj do Bojníc, hrady a zámky na Slovensku sú mi srdcu blízke, tak sme sa pustili do výroby takýchto makiet,“ prezradil autor myšlienky Viktor Reisel (40). Tento rok sú nosným motívom hrady a zámky. „Je tu Bojnický zámok, Krásna Hôrka, Bratislavský hrad, Strečno, Spišský hrad, Oravský hrad, Smolenický zámok, Kežmarský hrad a Trenčiansky hrad a tri postavy - kráľ, kráľovná a dračica strážiaca si nevyliahnuté vajce,“ vyratúva.

Na 12 sôch spotrebovali úctyhodných 130 ton piesku. Najviac im dal zabrať práve Bojnický zámok.uzavrel Reisel s tým, že sám je zvedavý na reakcie návštevníkov. Pieskové kráľovstvo otvorí svoje brány od soboty 27. júna. Otvorené bude denne až do jesene od 10.00 hod. do 17.00, vstupné pre deti sú 2 €, pre dospelých 4 € a pre dôchodcov a ZŤP 3 €.

Sochy v číslach

Počet kúskov: 12

Piesok: 130 ton

Dĺžka prípravy: 1 deň

Dĺžka vyrezávania: 3 dni

Rozmery podstavca sôch: 2,5x2,5 m

Výška: 180 cm