Rodičia zavraždeného Tomáša († 16) reagujú na nečakaný zvrat: Rozhodnutie advokáta Lipšica prijali s úľavou

Obhajcom Judity bol necelý mesiac. Tínedžerka (17) je obžalovaná z brutálnej vraždy gymnazistu Tomáša († 16), s ktorým boli veľmi dobrí kamaráti.

Prípad je verejnosťou ostro sledovaný a mnohých preto zaskočilo, že tím Juditiných obhajcov posilnil pred časom Daniel Lipšic. Najnovšie však elitný advokát svojej klientke vypovedal plnú moc. Oficiálnym dôvodom bolo, že sa ich názory v stratégii obhajoby rozchádzajú. Čo si o tom myslí rodina zavraždeného Tomáša?

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Keď sa rodičia tragicky zosnulého tínedžera dozvedeli, že Juditu, obžalovanú z vraždy ich milovaného jediného syna Tomáška († 16), bude zastupovať bývalý minister vnútra i spravodlivosti, verejne ho vyzvali na prehodnotenie svojho rozhodnutia.

„V kauze Kuciak na svojom facebooku pán Lipšic uviedol: ‚Neviem si ani len predstaviť, že by som sedel oproti obžalovaným z vraždy niektorého z mojich detí.‘ Dnes sedí na strane obžalovanej z obzvlášť závažného zločinu vraždy nášho Tomáška. Pán Lipšic sa tak stal už v poradí štvrtým obhajcom obžalovanej. Aj keď je to jej právo, pýtame sa však, na čo sú obžalovanej súbežne traja obhajcovia, keď je nevinná,“ reagovali v otvorenom liste Tomášovi rodičia. Mama chlapca Andrea a otec Vladimír predtým dokonca sami plánovali poprosiť Daniela Lipšica o zastupovanie.

Uľavilo sa im

Teraz však nastal nečakaný zvrat - známy advokát plnú moc v zastupovaní Judite vypovedal. „Klient napriek poučeniu advokátom trvá na tom, aby advokát postupoval podľa jeho pokynu,“ odôvodnil svoje rozhodnutie pre TV Markíza Lipšic, ktorý obžalovanú zastupoval na jedinom pojednávaní koncom mája.

„Správu o vypovedaní plnej moci pánom Lipšicom som dostala od sestry, prijali sme to s úľavou a so zadosťučinením,“ povedala pre Nový Čas Tomášova mama Andrea. Rodina zavraždeného chlapca nechápala, ako je možné, že advokát Lipšicových morálnych kvalít vôbec dokáže zastupovať jedinú obžalovanú, ktorá je už rok vo väzbe.

„V tomto prípade osoba pána Lipšica nemala absolútne žiaden vplyv na proces, najdôležitejšie sú dôkazy,“ okomentoval správu o vypovedaní moci právny zástupca poškodenej rodiny Ján Halagan.

Nemali rovnaký názor

Samotný Daniel Lipšic vypovedanie plnej moci potvrdil aj Novému Času. „Môžem vám povedať, že to s verejným tlakom nemá nič spoločné. Ja som zastupoval klientku a zastupujem ako trestný advokát každého, kto o to požiada a kde uznám, že by som v procese mohol prispieť k dosiahnutiu spravodlivosti. So situáciou v tomto prípade som bol oboznámený vopred a počas zastupovania som sa stretol s najlepšími odborníkmi v oblasti práva i psychológie. Keďže sme však neboli s klientkou v stratégii obhajoby rovnakého názoru, bolo lepšie plnú moc vypovedať,“ vyjadril sa.

Zároveň dodal, že emotívne vyjadrenie Tomášových rodičov si prečítal v médiách a ľudsky ich chápal. Ako advokát však zastupuje každého klienta, u ktorého má zmysel do procesu vstúpiť.