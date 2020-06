Krásnej pretekárke sa po smrti splnil sen: Jessi Combs († 39) sa zapísala do histórie ako najrýchlejšia žena na svete

Smutný rekord. Guinnessova kniha rekordov posmrtne ocenila automobilovú pretekárku Jessi Combs († 39) za najvyššiu dosiahnutú rýchlosť v pozemnom vozidle v ženskej kategórii. Odvážna žena vlani pri pokuse prelomiť rekord zahynula.

Automobilová pretekárka Jessi Combs († 39) sa túžila zapísať do histórie ako najrýchlejšia žena na svete a to sa jej aj podarilo. Na púšti Alvord v americkom Oregone 27. augusta 2019 zlomila rýchlostný rekord v ženskej kategórii. Jej vozidlo poháňané prúdovým motorom dosiahlo neuveriteľných 841,338 km/h. Žiaľ, jej predné koleso v obrovskej rýchlosti narazilo do nejakého predmetu, ktorý mu spôsobil fatálne mechanické poškodenie. Vozidlo havarovalo a vybuchlo a život odvážnej ženy pri tom vyhasol.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Guinnessova kniha rekordov teraz potvrdila, že Jessi naozaj prelomila 40-ročný rekord. Predošlý patril kaskadérke Kitty O‘Neil, ktorá na podobnom trojkolesovom vozidle s prúdovým pohonom dosiahla v roku 1976 rýchlosť 825,111 km/h.

K rekordu sa vyjadril Jessin partner Terry Madden na sociálnej sieti. „Žiaden rekord nestojí za to, že tu teraz nie je. Bol to však cieľ, ktorý chcela dosiahnuť – aj keď je pre mňa ťažké pozerať sa na auto a nerozplakať sa. Som na ňu hrdý,“ vyjadril sa Madden.

Pozemný rýchlostný rekord: 1227,985 km/h

Ženský rýchlostný rekord: 841,338 km/h