Nakoniec skončil pri Weissovi: Legendárny futbalista priznal problémy s alkoholom

Keď Wesley Sneijder prestúpil v roku 2007 do Realu Madrid, považovali ho za jedného najtalentovanejších futbalistov na svete.

Z angažmánu v španielskej metropole si síce odniesol titul, ale po dvoch rokoch sa "porúčal" do Interu Milána bez veľkej pompy. Počas pôsobenia v "bielom balete" strelil jedenásť gólov v 66 zápasoch, celkovo však na svoj pobyt v Madride nespomína v dobrom. Po rokoch priznal, že kombinácia peňazí, mladého veku a bujarého nočného života v meste mu zamotala hlavu. "Keď som prestúpil do Realu, neuvedomil som si, že automaticky vstupujem aj do víru nočných klubov. A ten ma vtiahol. Bol som mladý, užíval som si úspech a miloval som pozornosť," prezradil Sneijder vo svojej autobiografii.

Počas nočných záťahov sa nevyhýbal alkoholu. "Drogy som nebral, ale inak som žil ako rokenrolová hviezda. Platil som tisíce eur za drinky pre všetkých. Ani som sa nenazdal a mojím najlepším priateľom sa stala fľaša vodky. Bol som slabý, vôbec som sa nekontroloval, ľudia sa ku mne správali ako k hviezde. A zvyčajne som nikdy nebol sám, v Madride so mnou často chodil Guti."

Niekdajšieho stredopoliara sa snažili usmerniť krajania v drese Realu, no bez úspechu a Sneijder napokon prišiel takmer o všetko. "Ruud van Nistelrooy i Arjen Robben ma upozorňovali na disciplínu a životosprávu. Hovorili mi, že takto to dlho nepotiahnem. Ale ja som sa obklopil zlými kamarátmi, ženami a vymklo sa mi to z rúk. Prvá žena sa so mnou pre môj životný štýl rozviedla a rovnako ma opustila aj druhá Yolanthea, keď som sa jej triezvy ku všetkému priznal. Prečo som sa tak správal? Neviem, možno pre peniaze, ego, moc, či iba túžbu. Teraz ma to mrzí, pretože Yolanthea bola žena mojich snov," citoval zo Sneijderovej spovede portál periodika Daily Mail.

Sneijder po odchode z Madridu pookrial, v Interi Miláno patril ku kľúčovým postavám senzačného triumfu v Lige majstrov, na MS 2010 pomohol Holandsku k druhému miestu a s piatimi gólmi sa stal spoločne s ďalšími troma hráčmi najlepším strelcom turnaja. Po štyroch sezónach v Miláne zamieril do Galatasarayu Istanbul, krátko si vyskúšal anabázu v Nice a kariéru zakončil v katarskej Al-Gharafe, kde bol krátko spoluhráčom slovenského reprezentanta Vladimía Weissa ml.