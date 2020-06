Obrovská pocta pre Mariána Hossu: Sieň slávy? Tam som už raz bol

Kto by pred 30 rokmi povedal, že chlapec zo Slovenska prechádzajúci sa v Toronte medzi trofejami a portrétmi hokejových velikánov sa raz zaradí medzi nich?

Športové sny sa Mariánovi Hossovi (41) naplnili do bodky. Okrem troch víťazstiev v prestížnom Stanleyho pohári bude teraz jeho meno naveky svietiť aj v Hokejovej sieni slávy (Hockey Hall of Fame)!

Hlasovanie 18-člennej odbornej poroty bolo nečakane jednoznačné v prospech Slováka a tiež Jaroma Iginlu, Kevina Lowa a Douga Wilsona. Vyberala pritom zo silnej konkurencie, v ktorej neuspeli napríklad Daniel Alfredsson, Rod Brind´Amour, Theoren Fleury či Patrik Eliáš.

V prípade Hossu je zaujímavé, že sa vo výbere ocitol prvý raz a hneď uspel, čo je v takom mladom veku výnimočné. Za všetko však hovoria jeho výsledky, keďže v drese Chicaga trikrát získal Stanleyho pohár (2010, 2013, 2015), päťkrát si zahral vo finále a z toho trikrát po sebe vždy v inom klube, čo nikto pred ním nedokázal.

V Sieni slávy bude tretím Slovákom po Stanovi Mikitovi a Petrovi Šťastnom. „To, že sa dokážete dostať cez neúspechy, vás posilní. Možno je trojka pre mňa čarovná. Nie iba preto, že som trikrát uspel vo finále, ale aj preto, že som tretím Slovákom v Sieni slávy,“ povedal trenčiansky odchovanec pre agentúru AP.

Slávnosť je naplánovaná na 16. novembra 2020. Pre Nový Čas otec dvoch detí zaspomínal, že v Sieni slávy už raz bol ako malý hokejista! „Mal som vtedy desať alebo jedenásť rokov. Boli sme v Kanade na nejakom žiackom turnaji a celý tím sme sa išli pozrieť. Detaily si už veľmi nepamätám, ale bol to veľký zážitok a motivácia,“ vysvetlil útočník, ktorého spoluhráči milovali pre jeho talent, skromnosť a pracovitosť.

Okamžite po oznámení voľby sa mu začali v telefóne hromadiť správy od najväčších legiend zámorského hokeja – blahoželali mu Duncan Keith, Jonathan Toews, Patrick Kane, ale aj slávni tréner Scotty Bowman či Joel Quenneville.

Hokejová sieň slávy

Hokejová sieň slávy funguje od roku 1943, v súčasnej budove v centre Toronta je od roku 1993. Na to, aby sa niekomu dostalo tejto pocty, musí byť nominovaný 18-členou komisiou a popritom získa podporu od 15 z nich. Ocenení môžu byť každoročne maximálne 4 hráči, dvaja aktivisti a jeden rozhodca. Nepísaný m pravidlom je, že k nominácii môže dôjsť naskôr tri roky po skončení aktívnej kariéry.

Hossa: Teraz som v partiis Gretzkym a Lemieuxom!

Napriek stále platnému kontraktu s Arizonou už trenčiansky odchovanec na klziskách NHL absentuje pre kožné ochorenie a do profesionálneho kolotoča sa už nevráti. Okrem rodinky s dvoma dcérkami Zojou (5) a Miou (8) sa venuje tiež svojmu golfového areálu či fi rme na mrazené výrobky, ktorú založil spolu s bratrancom. Včera sa stal opäť hviezdou hokejového sveta, keď ho vybrali za nového člena Siene slávy NHL.

Od roku 2017 ste nehrali zápas v NHL, kontrakt s Arizonou vyprší až teraz v lete. Bolo oznámenie o uvedení do Siene slávy NHL výnimočné, ako trebárs zdvihnúť trofej?

- Bavili sme sa o tom deň predtým na golfe s chalanmi. Volali mi aj z Kanady, že ma čaká veľký deň. Ale nerád predbieham udalosti. Manželka uvarila večeru, sedeli sme, telefón ticho. Začali sme si pozerať fotky v albumoch, trošku som sa aj pozabudol. Pred deviatou zrazu zvoní a vidím torontské číslo. Na to, keď mi Lenny McDonald oznámil nomináciu do Siene slávy, nezabudnem.

Ako sa pozeráte na začiatok života po hokeji a poslednú sezónu?

- Nebolo to ľahké rozhodnutie. Posledný zápas v Nashville som si to začal uvedomovať, keď som vyzliekal výstroj. Veľa chalanov netušilo, že by to mal byť môj posledný zápas. Tréner ani klub nechceli, aby som skončil, ale rešpektovali to.

Keď ste videli ďalšie mená nominovaných, čo ste si pomysleli?

- Človek si musí vždy veriť a nemôže sa odpisovať dopredu. Ľudia, čo vyberali, určite pozorne pristupovali k štatistikám, ale aj ďalším veciam. Je to neuveriteľné, že som sa tam dostal hneď prvý rok.

Aj sa vám v stredu večer premietol váš hokejový film?

- Dostal som sa medzi výnimočné osobnosti ako W. Gretzky či M. Lemieux, ktorých dresy mám doma zarámované. To boli moje detské idoly a teraz bude môj dres medzi nimi. Už môžem povedať, že som v tejto partii. Začínal som ako 5-ročný u nás na sídlisku, hrávali sme hokejbal - o Stanleyho pohár a veľmi ma to bavilo. Vtedy som si všimol, že s bratom máme niečo extra a začali sme chodiť na ľad. Tým sa začal náš sen.

Plánujete ďalší prírastok do rodiny?

- Máme dve krásne deti a možno by sme išli radi aj do tretieho. Manželka veľmi chce chlapca, ale uvidíme, či to zdravie dovolí.

Ktoré rozhodnutie v kariére považujete s odstupom času za najdôležitejšie?

- Určite v roku 2009, keď som sa ako voľný agent rozhodol ísť do Chicaga.

Komu zo Slovákov by ste dopriali takúto poctu ako ďalšiemu?

- Je tu veľa vynikajúcich hráčov. Z Trenčína to bude určite Zdeno Chára. Je len otázka času, či to bude trvať 5 alebo 10 rokov.

Štatistika v NHL

Draft: 1997 (1. kolo, 12. miesto Ottawa)

Kluby: Ottawa, Atlanta, Pittsburgh, Detroit, Chicago, Arizona)

Základná časť:

1 309 zápasov/1 134 bodov (525+609)

Play-off:

205 zápasov/149 b. (52+97)

3 x Víťaz Stanleyho pohára (2010, 2013, 2015 Chicago)

2 x fi nalista (2008 Pittsburgh, 2009 Detroit)

Čo mu odkazujú spoluhráči?

Tomáš Kopecký

Spoluhráč z Chicaga a Detroitu Otvoriť galériu Tomáš Kopecký Zdroj: Getty Images

Marián bol obrovský talent, ale mne imponoval aj svojou pracovitosťou a skromnosťou. Góly vedel nielen dávať, ale bol zodpovedný aj v obrane. Pre mňa to nie je prekvapenie, že ho do Siene slávy vybrali v takom mladom veku! Svojou charizmou bol vždy pre všetkých, najmä mladších chalanov, vzorom.

Marián Gáborík

Spoluhráč z Dukly a reprezentácie Otvoriť galériu Marián Gáborík Zdroj: Getty Images

Je to úžasné! Veľmi ma to aj za neho teší. Klobúk dolu, čo dokázal. Dve prehraté finále a potom tri víťazstvá. O jeho uvedení som nemal najmenšie pochybnosti, písal som mu to aj deň predtým.

Jozef Stümpel

Spoluhráč z reprezentácie Otvoriť galériu Jozef Stümpel Zdroj: Getty Images

Marián bol výborný hokejista, prajem mu to z celého srdca. Som veľmi rád, že sa do Siene slávy NHL prebojoval ďalší Slovák. Verím, že celé Slovensko je na to hrdé.

Marcel Hossa

Brat, spoluhráč z reprezentácie Otvoriť galériu Marcel Hossa Zdroj: Getty Images

Brat mi volal ako prvému ešte včera večer. Vybojoval si túto poctu zaslúžene, o to viac sa všetci okolo neho tešíme. Mať brata medzi takými velikánmi je aj pre mňa a celú našu rodinu obrovská pocta a sme na Mariána hrdí!

Ľubomír Višňovský

Spoluhráč z reprezentácie Otvoriť galériu Ľubomír Višňovský Zdroj: Getty Images

Je to mega úspech, čo Marián dokázal! Keď som videl konkurenciu, spomedzi ktorej vybrali práve jeho, tak to klobúk dolu. Na ľade bol asi najkomplexnejší hokejista, akého kedy Slovensko malo. Či dopredu alebo dozadu, všade pomohol. Tak, ako bol vynikajúci na ľade ako hráč, tak je výnimočný aj ako človek mimo ihriska. Teší ma, že som si mohol s takým hokejistom zahrať!