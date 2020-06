Dominik Hrbatý: Prečo mu dcéra vybočila z tenisových šľapají?

Budúcnosť jej nelinkuje. Bývalý dvanásty hráč rebríčka ATP Dominik Hrbatý (42) vedie svoju dcérku k láske k športu. A hoci sa Elle (9) viac páči golfová palica ako tenisová raketa, Domino jej výber schvaľuje.

„Golf ju baví a je veľmi šikovná. No či z nej raz bude profesionálka, to je vo hviezdach,“ povedal pre Nový Čas slovenský daviscupový kapitán.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Býva častým zvykom, že deti profesionálnych športovcov kopírujú svojich rodičov. Z mnohých sa v dospelosti stanú profesionáli, z ďalších rekreační športovci. Pohyb je základom zdravého životného štýlu a je jedno, či bude časom na vrcholnej úrovni, alebo nie. „To je ešte ďaleko. Ella hrá dobre. Má však len deväť rokov, takže čo bude ďalej, nevieme,“ pokračoval Hrbatý.

Slávny tenista dcérku nikdy do ničoho nenútil. Prirodzene, mala svoju raketu aj registračku v Slovane Bratislava, teda klube, kde jej otec vyrástol. „Skúšala tenis, ale povedala, že behať sa jej veľmi nechce,“ zasmial sa Dominátor, ktorý pozorne sleduje snahy o čoskoré vzkriesenie tenisovej Tour. „Myslím si, že sa situácia postupne dostane do normálu.“

Hrbatému neuniklo ani vyhlásenie lídra svetového rebríčka Novaka Djokoviča, ktorý tvrdí, že si nevie predstaviť štart na US Open iba s jedným členom svojho realizačného tímu. „Sedemdesiat percent hráčov chodí iba s jedným koučom. To je bežná vec. Fakt, že svetoví hráči majú tím desiatich ľudí, je niečo iné. Podľa mňa je normálne ísť na turnaj s jedným trénerom. Je to o tom športe. Ak ho máte radi, tak tam pôjdete aj tak. US Open je US Open a vyhrať grandslam je veľká výzva. Ak tam nepôjde Nole, vyhrá iný a zapíše sa do histórie,“ uzavrel Hrbatý.