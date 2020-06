Andrej Martin po Djokovičovom koronaškandále: Skôr či neskôr sa nakazíme všetci!

Situáciu vníma pragmaticky. Slovenský tenista Andrej Martin (30) si dobre uvedomuje všetky nástrahy koronavírusu spojené s reštartom sezóny.

Strach o seba ale nemá, skôr sa snaží myslieť na druhých a správa sa preto maximálne zodpovedne. Napriek tomu tvrdí, že vírusom sa skôr či neskôr nakazí každý z nás.

Aj Andrej Martin zaregistroval nedávny koronaškandál na Adria Tour, ktorú organizovala mužská svetová jednotka Novak Djokovič. „Nikdy nebudem zástancom kritiky, ktorá smeruje na dobročinné akcie či iné filantropické účely. Bohužiaľ, Adria Tour dopadla tak, ako dopadla. Ľudia by sa však mali v prvom rade pozrieť na účel toho podujatia, o čo tam naozaj išlo. Všetci tí hviezdni hráči tam išli so zámerom, že budú prispievať na dobročinné účely. To by mal byť ten hlavný odkaz,“ myslí si Martin. Potenciálny reštart sezóny vníma s chladnou hlavou. Ochorenia COVID-19 sa neobáva.

„Nebojím sa nákazy. Skôr sa snažím brať ohľad na druhých. Bol by som nerád, keby mal niekto kvôli mne zdravotné potiaže. V budúcnosti si tým bude musieť prejsť každý. Dôležité však bude, aby nával nakazených nezahlušil zdravotný systém,“ dodal Martin, ktorého 4. a 5. júla čaká priateľský súboj Slovenska s Českom. „Verím, že sa organizátori poučia z Adria Tour a nepodcenia opatrenia. Bol by som nerád, keby sa o tom rozprávalo v negatívnom svetle,“ uzavrel Martin.