Zanardi naďalej bojuje o život: Šofér kamióna opísal chvíle hrôzy

Jeho život visí na vlásku! Bývalý automobilový pretekár Alex Zanardi (53) leží na jednotke intenzívnej starostlivosti Univerzitnej nemocnice v Siene v umelom spánku.

Neprebral sa z neho od minulého piatka, keď počas pretekov stratil kontrolu nad svojím hand­bikom a vletel pod kolesá nákladného auta.

Talian podstúpil náročnú operáciu a hrozia mu devastačné poranenia tváre či poškodenie mozgu. Jeho stav je vážny, ale stabilizovaný. Okolo nehody kolujú zatiaľ len špekulácie. Viac svetla sa pokúsil vniesť vodič kamióna Marc C. „Na šoférovanie som bol úplne koncentrovaný. Všetko sa to zbehlo v zlomku sekundy,“ opisoval otrasný zážitok pre portál quotidiano.net. Zrážka sa podpísala pod jeho psychický stav. Odvtedy nemá pokojný spánok a pred očami sa mu stále vybavuje osudný okamih. „Je to zlé. Veľmi zlé, aj keď to nebola moja chyba. Keď som videl, ako sa ku mne približuje, strhol som volant úplne doprava. Žiaľ, dostal šmyk priamo pod auto,“ vravel trasľavým hlasom.

Vyšetrovaniu sa ne- vyhne. Hneď po nehode sa podrobil testu na alkohol s negatívnym výsledkom. „Naozaj som urobil všetko, aby som sa zrážke vyhol. Myslím na to každú noc. Je mi to veľmi ľúto,“ dodal. Zanardi prišiel pred devätnástimi rokmi o nohy počas autohavárie. Po tragédii sa nevzdal a zostal verný športu, na paralympiádach získal šesť medailí. Modlí sa za neho aj pápež František, ktorý poslal rodine športovca rukou písaný list.