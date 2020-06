Pochvaly pre Hossu nemajú konca: Spoluhráč sa od neho učil byť lepším hokejistom aj človekom

Bolo 9 hodín večer slovenského času a manželka pripravovala večeru. Vtom zazvonil telefón a povedal som si, že by to mohlo byť ono. Na druhom konci linky bol Lanny McDonald a povedal mi tú novinku. Na ten telefonát nikdy nezabudnem.

Týmito slovami Marián Hossa opísal, ako sa dozvedel, že už tento rok v novembri ho uvedú do Siene slávy NHL. Slovenský krídelník ukončil kariéru len pred tromi rokmi pre problémy s kožou, doteraz mu plynie zmluva v Arizone a aj tak dostal prednosť vo výbere najlepších z najlepších pred takými persónami zámorského hokeja, akými boli Daniel Alfredsson, Rod Brind'Amour, Curtis Joseph, Theoren Fleury či Sergej Gončar.

Marián Hossa po zvolení do Siene slávy: Možno je trojka pre mňa čarovná

V nahrávke na webe NBC Sports trojnásobný víťaz Stanley Cupu tiež uviedol, že je mimoriadne vďačný už len za šancu zahrať si v najprestížnejšej hokejovej profilige. "Je to úžasný pocit, prekrásny deň. Ďakujem za príležitosť, že som v sezóne 1997/1998 mohol začať hrať v NHL. Nikdy by som nepovedal, že sa dočkám takej prekrásnej kariéry. Moje sny sa splnili ziskom prvého Stanley Cupu. Je výnimočné mať miesto medzi najlepšími hráčmi a ľuďmi histórie NHL. Znamená to pre mňa veľmi veľa. Som vďačný a poctený, ďakujem pekne," dopovedal svoje myšlienky Hossa.

Amazing teammate, better person. Congrats on HHOF #hossdoggy. Lucky to have played with you. pic.twitter.com/so4Tp03nn8 — Patrick Kane (@88PKane) June 25, 2020

Odchovanec trenčianskeho hokeja začal písať svoju 19 rokov trvajúcu zámorskú kapitolu ešte v sezóne 1997/1998. A hoci už v Ottawe a Atlante patril k absolútnym lídrom, na Stanley Cup mohol pomýšľať len v drese kvalitnejších tímov. Jeho prvé dve finálové účasti sa v Pittsburghu a Detroite skončili dva roky po sebe tesnými prehrami, do tretice mu to už vyšlo so Chicagom. A ako "Čierny jastrab" zdvihol nad hlavu najprestížnejšiu klubovú hokejovú trofej nielen v roku 2010, ale aj 2013 a 2015. Jeden z najkomplexnejších hráčov posledných rokov odohral v základnej časti NHL 1309 zápasov a nazbieral v nich 1134 bodov za 525 gólov a 609 asistencií. V ôsmich sezónach sa dostal cez hranicu 30 gólov a v troch dokonca cez 40 gólov. Spoluhráči aj fanúšikovia oceňovali nielen jeho skvelú ofenzívu, ale aj defenzívne naladenie. Ani v NHL nie je veľa hokejistov, ktorí dokážu hrať rovnako dobre v presilovkách ako aj oslabeniach. Hossa bol jeden z nich.

"Úžasný spoluhráč a skvelý človek. Gratulujem k Sieni slávy! Som šťastný, že som si s tebou mohol zahrať," vystrúhal Hossovi poklonu Patrik Kane, azda najväčšia útočná hviezda Chicaga v jeho úspešnej ére pri ziskoch Stanleyho pohára. Ďalší bývalý spoluhráč zo Chicaga Bryan Bickell si na Hossu spomína takto: "Svetový hráč a najmä obojsmerný hokejista. Rovnako dobre vedel skórovať ako aj odohrať dôležitý čas v oslabení troch proti piatim... To všetko preto, že bol korčuliar svetovej triedy. Jeho schopnosť výborne korčuľovať bola rovnaká v prvý deň po vstupe do NHL ako aj v jeho poslednom zápase. Je to skvelá správa, že takýto hráč sa ocitne v Sieni slávy."

Ďalší Hossov exkolega z Chicaga a strelec víťazného gólu v boji o Stanley cup 2013 Dave Bolland sa rovnako pridal ku gratulantom. "Veľká novinka! Je skvelé, že práve Hossovi sa to podarilo. Myslím si, že o tom nebolo pochýb," uviedol Bolland na webe NHL. Rodák z kanadského Ontária si nemyslí, že slovenskému krídelníkovi mohlo uškodiť, že nezbieral individuálne trofeje počas kariéry. "Toto nebol problém. Výberová komisia sa pozerala na to, ako dlho hrával v NHL a koľko bodov získal. A samozrejme, úlohu zohrali tri Stanleyho poháre a päť finálových účastí. A ešte niečo: Hossa bol nielen všestranný hokejista, ale aj skvelý človek a veľký vodca v Chicagu."

+ Three Stanley Cups with the @NHLBlackhawks



Congratulations on your induction to the @HockeyHallFame, Marian Hossa! í ½í± pic.twitter.com/Qn6N3nA2wg — NHL (@NHL) June 24, 2020

Slová o skvelom človeku potvrdil aj Andrew Shaw, ktorý získal s Hossom dva Stanleyho poháre v Chicagu a dodnes hráva za Blackhawks. "Nielen výborný hokejista, ale jeden z najmilších ľudí, akých som stretol. Nikdy sa na nič nehral, bol autentický. Bolo pre mňa privilégium učiť sa od neho byť dobrým hokejistom aj človekom."