Bohuš Matuš si tento mesiac plánoval vziať 17-ročnú Lucku: Svadbu sme zrušili!

Český herec a spevák Bohuš Matuš (46) tvorí už tri roky pár s mladučkou školáčkou Luckou (17).

Ako píše Blesk, dohady o ich zásnubách sa začali, keď sa dvojica objavila na českom finále súťaže Muž roku a tínedžerka mala na ruke záhadný prsteň. Bohuš Matuš priznal, že už sú rok zasnúbení.

,,Lucku som požiadal o ruku 5 júna. S Luckou sme šťastní a myslím si, že si obaja vyhovujeme a rozumieme,“ povedal. Vzťah chceli spečatiť v júni 2020, teda do roka a do dňa. Sobáš sa však nekonal. ,,Je pravda, že teraz sme mali mať svadbu, ale obaja sme to zrušili. Skôr posunuli,“ ozrejmil Blesku. Dôvodom nebol koronavírus, ako je tomu v tomto období u množstva párov.

Problémy Bohušovi a Lucke stále spôsobuje rozruch okolo ich takmer 30-ročného vekového rozdielu a fakt, že ona ešte neprekročila prah dospelosti. ,,Práve ohováranie je dôvod, prečo sa vezmeme, až keď bude mať Lucka 18 rokov. To bude plnoletá a budeme mať obaja pokoj. Ja si myslím, že nám ľudia proste len závidia, že nám to klape,“ zhodnotil spevák a herec.