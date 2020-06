Pellegrini pritvrdil, toto premiér nerozchodí: Drsné slová o tom, čo bolo jediným cieľom Matoviča a spol.

Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) je vládou sklamania, amaterizmu a nesplnených sľubov. Na štvrtkovej tlačovej konferencii pred budovou Národnej rady SR (NR SR) to povedal podpredseda parlamentu a bývalý premiér Peter Pellegrini. Uviedol to pri príležitosti blížiacich sa „prvých 100 dní“, odkedy je vláda pri moci.

Z programového vyhlásenia vlády spravili koaliční partneri podľa jeho slov zdrap papiera a trhací kalendár. V tejto súvislosti preto potvrdil, že opoziční poslanci budú vláde „pozerať na prsty“ a upozorňovať na to, čo robí, respektíve čo nevie robiť. Za bežných okolností má vláda prvých 100 dní na to, aby sa zoznámila s jednotlivými rezortmi a začala postupne uskutočňovať body zo svojho programového vyhlásenia. Pellegrini priznal, že vláda nastúpila v ťažkom čase, kedy Slovensko postihla kríza súvisiaca so šírením ochorenia Covid-19.

„Vláda tak musela fungovať od prvého dňa. Oceňujem, že v úvode pokračovali v opatreniach, ktoré v súvislosti s koronakrízou nastolila ešte naša vláda,“ priblížil podpredseda parlamentu. Dodnes však podľa neho nie sú slovenskí občania svedkami predstavenia ekonomického plánu na riešenie krízy. „Vláda sa síce vyrovnala so zdravotnou stránkou krízy, no po ekonomickej stránke zlyháva,“ myslí si Pellegrini. Súčasnej vládnej garnitúre vytkol amaterizmus pri riadení rezortov, komunikácii s ľudmi, prijímaní rozhodnutí či v rámci ich vlastného koaličného súžitia. „Na sociálnych sieťach často čítame rozpory medzi jednotlivými rezortnými a politickými kolegami. Nebudem radšej ani komentovať, čo všetko sa dokážeme dozvedieť na sociálnych sieťach, ktoré si spravuje sám premiér Matovič,“ zhodnotil bývalý premiér.

Podotkol, že pri súčasnej vláde nevidí žiaden progres, ani posun k lepšiemu. „Mám strach, že ak nenastal progres za 100 dní, nenastane už vôbec. Občania tak môžu zabudnúť na predvolebné sľuby, ktoré im súčasné koaličné strany ponúkali. Ich jediným cieľom totiž bolo dostať sa akýmikoľvek prostriedkami k moci a teraz sa usilujú rôznymi spôsobmi pri moci zotrvať,“ uzavrel expremiér.

Pellegrini na tlačovej konferencii v stredu 17. júna vyhlásil, že k jeho novovznikajúcemu subjektu sa pridávajú ďalší desiati poslanci parlamentu. Zároveň potvrdil, že jeho nová politická strana bude bez sponzorov v pozadí a bude silno antifašistická. Zaregistrovaná by mohla byť podľa jeho slov na jeseň. Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) sa ujala moci 21. marca, kedy ju do funkcie vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová. Po niekoľkodňových rokovaniach napokon vládu vytvorili hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina a strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí.