Syn Bolka Polívku bol brutálne napadnutý a okradnutý: Údery do tváre aj rebier, skončil v bezvedomí!

Herec Vladimír Polívka (30), syn Bolka Polívku (70), bol okradnutý a zbitý do bezvedomia.

Útok sa mal odohrať v Prahe v skorých ranných hodinách. Informácie pre extra.cz potvrdila mama Chantal Poullain. Keď sa to dozvedela, dostala panický záchvat. ,,Prepadli ho, keď sa ráno v Prahe vracal z reštaurácie, kde pracuje jeho priateľka. Päť minút od bytu ho zrazu napadli. Bili ho do tváre a kopali do rebier. Ešte neviem, či ich má zlomené alebo narazené. Bohužiaľ pri útoku stratil vedomie. Preto ani presne nevie, koľko bolo útočníkov,“ povedala otrasená mama Vladimíra.

Zbitý herec sa potom dotackal do podniku, kde robí jeho priateľka. Následne skončil v nemocnici. ,,Lekár chcel, aby tam deň alebo dva kvôli svojmu stavu ostal na pozorovaní, hrozí totiž, že bude mať napríklad opuch mozgu. Ale Vladimír radšej podpísal reverz a doma sa oňho teraz stará partnerka. Tým ma trochu nahneval, mal počúvať lekárov, ale je to proste mladý chlapec,“ skonštatovala mama.

,,Neviem, kde sa to v ľuďoch berie. Takto surovo zbiť niekoho len kvôli hlúpemu telefónu a karte, z ktorej peniaze aj tak nedostanú? V hotovosti pri sebe veľa nemal,“ komentovala Chantal Poullain. Extra.cz píše, že útok narobil Polívkovi mladšiemu tiež problémy v pracovnej oblasti. Od štvrtka mal nakrúcať seriál Slunečná. Všetko bolo pripravené, avšak tvorcovia teraz musia prekopať celý nakrúcací plán.