Mrazivé príbehy ľudí, ktorým transplantovali tvár: Isabelle znetvoril vlastný pes, Dallas nemal očné otvory

Pred desiatimi rokmi, 27. júna 2010, transplantovali lekári z nemocnice Henri-Mondor na predmestí Paríža ako prvý na svete celú tvár vrátane viečok a slzovodov.

Tvár vtedy tridsaťpäťročného Jérôma Hamona bol znetvorená v dôsledku genetickej chyby. Operácia, ktorú viedol chirurg Laurent Lantieri, trvala asi 12 hodín a podieľala sa na nej asi desiatka ľudí. Prvú celkovú transplantáciu tváre síce vykonali v apríli 2010 lekári z Barcelony, tím z francúzskej nemocnice ale oznámil, že on ako prvý do nej zaradil aj technicky veľmi náročnú transplantáciu viečok a napojenie slzovodov.

Hamonova operácia bola spočiatku považovaná za úspešnú, čo ale v roku 2015 zmenila banálna nádcha. Hamon dostal antibiotiká, ktoré sa nezniesli s jeho liekmi. V roku 2016 potom telo začalo transplantovanú tvár odmietať. V lete 2017 bol Hamon hospitalizovaný a v novembri mu lekári museli transplantovanú tvár odobrať kvôli odumierajúcím tkanivám. Nasledujúce dva mesiace bol Hamon podľa agentúry AFP "bez tváre" na jednotke intenzívnej starostlivosti. Lekári medzitým hľadali vhodného darcu. V januári 2018 tak Hamon musel podstúpiť druhú transplantáciu tváre.



Do histórie transplantácií tváre sa zapísal český plastický chirurg Bohdan Pomahač, ktorý v marci 2011 vykonal so svojím tímom prvú úplnú transplantáciu tváre v USA. Príjemcom bol dvadsaťpäťročný stavebný robotník Dallas Wiens, ktorý utrpel vážne zranenia pri kontakte s vedením elektrického prúdu. Zaujímavosťou je, že v roku 2011 okrem niekoľkých transplantácií tváre Pomahačov tím transplantoval v nemocnici v Bostone obe ruky 65-ročnému Američanovi, ktorý kvôli krvnej infekcii prišiel o všetky končatiny.



Pomahač stál aj pri ďalšom míľniku v histórii transplantácií tváre. Vlani v júli v nemocnici v americkom Bostone transplantoval celú tvár afroamerickému pacientovi. Šesťdesiatosemročný Robert Chelsea, ktorý utrpel ťažké poranenie tváre pri požiari, sa stal najstarším človekom, ktorý takúto operáciu podstúpil. Na zákroku, ktorý trval 16 hodín, sa podieľalo viac ako 45 ďalších lekárov, sestier, anestéziológov a ďalších odborníkov. Pre bostonskú nemocnicu, kde Pomahač pôsobí, to bola v poradí deviata takáto transplantácia.



Vôbec prvá čiastočná transplantácia tvár bola vykonaná v novembri 2005 vo francúzskom meste Amiens. 38-ročnej Isabelle Dinoire vtedy transplantovali nos, ústa, bradu a líca, ktoré jej v bezvedomí, do ktorého upadla po pokuse o samovraždu požitím liekov, odhryzol jej pes. Pacientka získala časť tváre od ženy, ktorá sa podobne ako ona pokúšala zabiť, čo viedlo k odumretiu jej mozgu.



V roku 2016 ale Isabelle vo svojich 49 rokoch zomrela, čo zrejme súviselo s mimoriadne náročnou operáciou. Podľa tlače pacientkino telo odmietlo transplantované tkanivo a žena prestala ovládať časť svojich pier. Lieky používané na potlačenie imunity po operácii, ktoré zabraňovali telu v odmietaní cudzieho tkaniva, ale zároveň zvýšili riziko ochorenia rakovinou. U Isabelly Dinoire sa potom rozvinuli dva typy zhubných rakovinových nádorov. Celkovo bolo doteraz uskutočnených po celom svete cez 40 transplantácií tváre.