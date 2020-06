V českom autoservise horel elektromobil: Teraz musí byť niekoľko dní ponorený vo vode

Škodu 2 milióny korún (74 813 eur) spôsobil v stredu večer požiar elektromobilu v autoservise v Čestliciach pri Prahe.

Hasiči museli auto ponoriť do veľkého kontajnera s vodou, v ktorom bude ešte niekoľko dní. O zásahu vo štvrtok na webe stredočeských hasičov informovala ich hovorkyňa Tereza Fliegerová. Príčina požiaru zatiaľ nie je jasná. Dobrovoľní aj profesionálni hasiči vyrazili do autoservisu v stredu okolo 20:30. "Volajúci uviedol, že v dielni horí auto, ktoré je na elektrický pohon, a plamene šľahajú spod vozidla," opísala začiatok zásahu Fliegerová.



Pomocou navijaku hasiči vytiahli osobné auto na voľné priestranstvo, kde ho dohasili a ochladzovali. Žeriavom potom elektromobil premiestnili do špeciálneho kontajnera naplneného veľkým množstvom vody, aby auto nemohlo začať horieť znova. "Takto ponorené musí zostať niekoľko dní," uviedla hovorkyňa hasičov. Dodala, že o ďalšom postupe bude vo štvrtok ráno rokovať veliteľ hasičov so zástupcami autoservisu.