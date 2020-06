Z Juniorského olympijského tímu môže byť nový Kučera či Hrbatý

Peter Benjamín Privara je novou nádejou slovenského mužského tenisu a mohol by sa stať nástupcom Dominika Hrbatého či Karola Kučeru. Len pätnásťročný člen Juniorského olympijského tímu, ktorý podporujú LYNX, Kooperativa, Wealth Effect Management či Nadácia SPP, je vo svojej vekovej kategórii európskou jednotkou.

Slovensko má dnes len jedného hráča v prvej stovke svetového rebríčka. Mladý talent Privara by sa do nej o pár rokov rád prebojoval. Zatiaľ má za sebou viacero úspechov na mládežníckych podujatiach, Tennis Europe ho vyhlásil za hráča minulého roka do 16 rokov, na Slovensku sa stal zasa Talentom roka. Jeho výsledky ho predurčujú pre členstvo v Juniorskom olympijskom tíme, ktorý zostavujú z najlepších mladých slovenských športovcov Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) a Nadácia SOŠV. Jedným z cieľov SOŠV, ktorého exkluzívnym partnerom je národná lotériová spoločnosť TIPOS, je pomáhať mladým talentom v rozvoji ich športovej výkonnosti. Vďaka členstvu v Juniorskom olympijskom tíme majú športovci viacero výhod, SOŠV sa im snaží vytvoriť čo najvhodnejšie podmienky pre rast. „Byť v Juniorskom olympijskom tíme je pre mňa veľká česť. Byť zaradený medzi najlepších 24 slovenských juniorských športovcov je úžasný pocit. Veľmi si to cením a ďakujem za podporu,“ tvrdí Peter Benjamín Privara.

Privara začal s tenisom ako šesťročný. Pôvodne chcel byť podľa vlastných slov futbalistom, ale postupne si uvedomil, že kolektívne športy nie sú preňho. Tenis považuje za kreatívny šport, v ktorom môže využívať variabilitu i rôzne taktiky hry. Začínal v Slávii STU Bratislava, neskôr prestúpil do TK Slovan. V snahe zlepšiť sa odišiel do TC Empire Trnava, kde spoznal svojho terajšieho trénera Daniela Trčku. „Skvele si rozumieme a vďaka nemu som tam, kde som,“ vysvetľuje študent športového gymnázia v Trenčianskych Tepliciach. „Keďže mám v škole individuálny študijný plán, učím sa doma a na skúšky chodím väčšinou dvakrát za mesiac.“

V rodine Privarovcov je šport prirodzenou súčasťou života. Otec Peter je bývalý úspešný cyklista, dnes prezident Slovenského zväzu cyklistiky. O synovi prezrádza, že je totálny maximalista, ktorý počas koronakrízy trénoval viac ako pred jej začiatkom. „Aj keď vyhrá 6:1, nie je spokojný. Chce vyhrať 6:0. Ukazuje, že je totálny maximalista," tvrdí Privara starší, ktorý často dostáva otázku, prečo syn nepokračuje v jeho cyklistických šľapajach: „Od začiatku nám bolo jasné, že chce robiť individuálny šport. Bicykel mu neučaroval, aj keď možnosti, samozrejme, mal. Rozhodol sa a jeho rozhodnutie sa teraz javí ako správne, my sme to nechali na jeho intuícii."