Čaputovej poradca bol v kontakte s nakazeným: Škrty v programe a prísne opatrenia v paláci

Koronavírus spôsobil paniku aj v Prezidentskom paláci.

Zuzana Čaputová (47) mala v stredu naplánovanú schôdzku s rakúskym prezidentom aj českým šéfom senátu. Program jej však prekazil zákerný koronavírus, s ktorým sa dostal do kontaktu priamo jej poradca. Prezidentka tak okamžite zostala v domácej karanténe v Pezinku a podstúpila testy na COVID-19.

Na stretnutie so slovenskou hlavou štátu boli pripravené rovno dve zahraničné delegácie. Posedeniu pri káve, rozoberaniu bilaterálnych vzťahov či ochutnávke vín v pezinskom vinárstve v spoločnosti rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena však dala stopku nečakaná okolnosť. Nad Prezidentským palácom sa začala vznášať hrozba koronavírusu. Namiesto diskusie s rakúskym náprotivkom si problémy v súvislosti s pandémiou vyskúšala prezidentka na vlastnej koži.

Zistilo sa totiž, že v jej úrade sa pohyboval človek, ktorý bol v kontakte s osobou pozitívne testovanou na koronavírus. Čaputová teda musela spolu so svojím personálom z paláca zostať do piatka v domácej karanténe, čo prekazilo nielen prijatie rakúskej hlavy štátu, ale aj stretnutie s predsedom Senátu českého parlamentu Milošom Vystrčilom.

„Vzhľadom na to, že jeden zo zamestnancov prezidentskej kancelárie prišiel do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na koronavírus, ruší prezidentka svoj plánovaný program a do piatka preventívne zostáva v domácej karanténe,“ uviedol v stredu ráno hovorca prezidentky Martin Strižinec.

Negatívne výsledky

Podľa informácii Nového Času zavládli v paláci prísne preventívne opatrenia po tom, čo do kontaktu s nakazeným prišiel aj prezidentkin poradca pre komunikáciu Martin Burgr. Ten sa do Prezidentského paláca vrátil len na začiatku tohto mája. Kontakt s nakazenou osobou potvrdil. „Áno, môžem to potvrdiť. Bol som teraz na testoch, takže uvidíme, že či som sa nakazil alebo nie,“ povedal pre Nový Čas Burgr, ktorý nechcel konkretizovať, kedy a kde sa dostal do styku s koronapozitívnou osobou. Priznal však, že posledné dni bol v priamom kontakte aj s prezidentkou.

„Bol som štandardne v paláci, takže áno. Bol som v kontakte s viacerými ľuďmi,“ doplnil Burgr. Čaputová v nedeľu oslavovala 47. narodeniny a preto bolo otázne, či sa vírusom potenciálne nemohli nakaziť ďalšie osoby v jej blízkosti. Prezidentku preto otestovali na ochorenie. Podvečer už boli jasné výsledky.

„Zamestnanec, u ktorého existovalo riziko nákazy vzhľadom na kontakt s infikovanou osobou, mal negatívny test na Covid-19. Rovnako tak aj prezidentka Zuzana Čaputová. Naďalej však zostávajú v platnosti prijaté preventívne opatrenia a program prezidentky je až do výsledkov opakovaného testovania v najbližších dňoch zrušený,“ informoval jej hovorca.