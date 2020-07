Šľachetný čin malého školáka: Z toho, čo urobil kvôli koronavírusu, pôjdete do kolien

Húževnatosť a cieľavedomosť, akú by mu mohli závidieť aj dospeláci. Práve to sú dve vlastnosti Ollieho (6), ktorý sa rozhodol pomôcť zdravotníkom v prvej línii boja s koronavírusom naozaj zaujímavým spôsobom.

„Začalo sa to tým, že keď som ho nechala doma zo školy dával mi z vreckového peniaze na to, aby som kúpila deťom a učiteľom, ktorí ešte stále chodia do školy sladkosti,“ opísala jeho mama Liz (33). Keďže sa jej syn stále chcel angažovať, vymysleli spolu stávku a charitatívnu zbierku. Malý chlapec zabehne za mesiac maratón (42 km). Ollie je zjavne realista a čiastku, ktorú chcel vyzbierať na internete za 30 dní si stanovil na 50 libier. Ako informuje Yahoo News, podarilo sa mu osloviť toľko ľudí, že nakoniec vyzbieral slušných 3087 libier (3407 €)!

Behal každý deň v týždni okrem nedieľ, ktoré si vyčlenil na oddych. Počas behu na neho dozeral otec Chris (37) a on behal prezlečený za svojich obľúbených hrdinov. Vystriedal kostým Batmana, Supermana aj Spidermana, no nezabudol ani na skutočných superhrdinov dnešných dní – policajtov a lekárov. Práve prezlečený za doktora prebehol v deň svojich narodenín posledný úsek dlhej cesty.

„Rád behám dookola a myslel som si, že v tých kostýmoch poteším ľudí a možno aj vyzbieram nejaké peniažky na pomoc doktorom, sestričkám a chudobnejším ľuďom,“ povedal Ollie pre médiá. Väčšina z nás by po podobnom výkone zrejme nevládala stáť na nohách, no to nie je jeho prípad. Ako jeho matka povedala, chce zabehnúť ešte oveľa viac.