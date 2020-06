Súper Slovana vo finále Slovenského pohára známy: Ružomberčania zvládli odvetu s DAC

Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do finále Slovenského pohára.

V stredajšom odvetnom semifinálovom zápase Slovnaft Cupu 2019/2020 zvíťazili doma nad FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:0 po tom, ako v prvom zápase u súpera remizovali 1:1.

Ružomberčania sa vo finále stretnú so Slovanom Bratislava, ktorý postúpil cez FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. Finále je na programe v stredu 8. júla na Tehelnom poli v Bratislave.



SP 2019/2020 - odveta semifinále:

MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:0 (1:0)

Góly: 80. a 88. Gerec, 21. Madleňák. Rozhodovali: Smolák - Hrčka, Hancko, ŽK: Almási - Šimič, 365 divákov

MFK Ružomberok: Macík - Čurma, Maslo, Mojžiš - Ďungel (83. Kojnok), Múdry, Madleňák (78. Twardzik) - Brenkus (69. Filinský), Takáč (83. Kmeť) - Almási (46. Gerec), Regáli

FC DAC 1904 Dunajská Streda: Jedlička - Blackman, Šimič, Davis - Kružliak, Vida (43. Fábry) - Schäfer (55. Zuberu), Kalmár, Balič (81. Bednár) - Divkovič, Ramirez

/prvý zápas 1:1, Ružomberok postúpil do finále/



Hostia vedeli, že na postup musia v Ružomberku minimálne raz skórovať, a od úvodu sa snažili diktovať hru. V 3. minúte sa po Blackmanovom centri dostal k strele z nádejnej pozície Balič, ale netrafil do priestoru bránky. Presnejšie namieril v 18. minúte Balič, no jeho pokusu chýbala razancia a brankár Macík si s ním poradil. Domáci sa v prvom polčase dlho nevedeli dostať do súvislejšej ofenzívnej akcie, no ich chvíľa prišla v 21. minúte, keď potvrdili výbornú efektivitu zo štandardných situácií.

Brenkusov center našiel hlavu nedôrazne pokrytého Madleňáka, ktorý zblízka prekonal Jedličku - 1:0. Hostia sa inkasovaným gólom nenechali zaskočiť a naďalej hrali viac s loptou. V 25. minúte strelecky aktívny Balič netrafil bránku a hostia gól nevyťažili ani zo závaru v 36. minúte. Ich najväčšiu šancu v prvom polčase mal v 40. minúte Divkovič po Kalmárovej akcii, ale ľavačkou obstrelil nielen Macíka, ale aj jeho bránku. Ružomberčania boli blízko k druhému gólu v 52. minúte. Regáli sa presadil cez Kružliaka, dostal sa do krátkeho úniku, ale Jedlička vystihol jeho úmysel v zakončení. Ten istý Ružomberčan sa dostal do šance aj v 58. minúte, jeho strela po "zasekávačke" však tesne minula pravú žrď. V druhom polčase mali hostia väčší problém v ofenzíve, domáci naopak ťažili z aktívnej hry v strede poľa. V 68. minúte si hráči DAC vytvorili tlak, z neho však rezultoval iba dlhý center na pripraveného brankára Macíka.