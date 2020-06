Modelku († 25) našli mŕtvu na kuchynskej linke: Príčine jej smrti rodičia nemôžu uveriť

Žiadny list na rozlúčku, žiadny odkaz, nič. Len telo krásnej, mladej modelky s povrazom na krku ležiace na kuchynskej linke. Presne to bol pohľad, ktorý sa naskytol rodičom Austrálčanky Baillee Schneider (†25), keď vošli v osudné ráno do jej bytu.

„Bolo ťažké uveriť, že by si tak mladá žena siahla na život,“ opísal pre médiá jej otec s tým, že je rád keď vidí ako polícia a odborníci poctivo skúmajú každý detail jej odchodu z tohto sveta. Jej prípad bol totiž otvorený hneď niekoľkokrát a to aj pre to, že deň pred smrťou ukončila vzťah s istým Antonym Hampelom (51), ktorý sa v Melbourne preslávil nielen tým, že sa živí ako organizátor večierkov, ale aj tým že v roku 2010 jeho mladá priateľka († 24) zahynula za podozrivých okolností po páde z 12. poschodia. Ako informuje web Daily Mail, obe úmrtia mladých žien polícia vyhodnotila ako samovraždu bez cudzieho pričinenia.

Bailee si v posledných mesiacoch života prechádzala veľmi ťažkým obdobím a živila sa ako tanečnica v pánskych kluboch. Okrem toho pitva ukázala, že v jej krvi sa počas posledných minút života nachádzala zmes liekov, alkoholu a kokaínu. Jej rodičia boli v šoku, keďže im o svojom živote veľa nehovorila. Veľa nevedeli ani o jej priateľovi, s ktorým sa deň pred smrťou po hádke na grilovačke rozišla. „Volala som mu, aby som mu to oznámila a on povedal, že sa snažil urobiť všetko pre to, aby ju zachránil a zmenil jej život,“ povedala médiám zdrvená matka.

Priatelia dvojice hovoria o tom, že ich životy boli proste z rozličných svetov a preto ich vzťah veľmi „neklapal“. Rodičia zosnulej si dokonca u polície vynútili hĺbkové vyšetrovanie, ktoré však prinieslo rovnaký výsledok. „Nie je to nemožné, no nedokážeme sa s tým zmieriť,“ dodali svorne pre médiá.