V Zubnom voda strhla most, desiatky ľudí nemôžu íst do práce: Každý deň sa objaví nový problém

Povodne na východnom Slovensku vyvolali aj obavy o pracovné miesta.

Kým v obci Pichne (okr. Snina) zničili cesty, chodníky, poškodila domy aj ich vybavenie a brala i autá, v susednom Zubnom (okr. Humenné) zničila povodeň len jeden most. To však spôsobilo, že dve firmy nemôžu vyvážať svoje výrobky. Zamestnanci tak musia sedieť doma a nepracujú.

Riečka Nechvaľa, cez ktorú most viedol, leží takmer na okraji dediny. Chodievalo sa cez ňu k miestnej oddychovej zóne a dva drevospracujúce podniky, v ktorých pracuje 25 ľudí, cez most vozili svoje výrobky. Jeho strhnutím prišli o jedinú prístupovú cestu. „Malo to veľmi rýchly spád. Most spadol do pol hodiny po tom, ako sa začala valiť veľká voda,“ vraví starostka Zubného Michaela Vasilenková, po­dľa ktorej most stál neporušený približne 30 rokov.

„Momentálne prebieha príprava na osadenie pontónového mosta. Mali sme prísľub, že to bude do konca týždňa. Lenže každý deň sa objaví nejaký problém, takže zatiaľ nepoznáme termín,“ doplnila. Majiteľom jednej z firiem, ktorej výrobky zostali uviaznuté na druhom brehu riečky, je Stanislav Boňko. „Vyrábame nábytkové hranoly. Momentálne nepracujeme, lebo už máme vyrobené dva kamióny výrobkov a nevieme ich odviezť. Navyše hrozí, že drevo sa znehodnotí. Je to čerstvý buk a keď bude dlho stáť, zaparí sa. Momentálne je v najvyššej kvalite, ale o týždeň už jeho kvalita aj hodnota klesnú,“ vraví.

„Momentálne sa pripravuje preprava mostného tanku MT-55A a mostovky do obce Zubné. Prevoz bude realizovaný počas nasledujúcich dní železničnou spoločnosťou zo Serede do Michaloviec a následne cestným presunom z Michaloviec do obce Zubné. Ide o náročnú prepravu vzhľadom na rozsah prepravovanej techniky (70 t) a ťažko dostupný terén, avšak rezort obrany vynaloží v prospech pomoci obyvateľom maximálne možné úsilie,“ uzavrela hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.