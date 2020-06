Šéfka PS si drsne podala Matoviča: Tieto slová premiér nech ani nečíta!

Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) nebude vyzývať predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina) na odstúpenie v súvislosti s podozrením na plagiátorstvo diplomovej práce.

Prioritou je pre neho fungovanie súčasnej vlády. Premiér to oznámil na stredajšom tlačovom brífingu. Premiér svoj postup zdôvodnil tým, že nechce ohroziť pád vlády a návrat "mafie" do čela štátu. "Chcem splniť to, čo som ľuďom sľúbil, očistiť Slovensko od mafie. Vzhľadom na túto zodpovednosť neurobím nič, čo by ohrozilo stabilitu tejto koalície," zdôraznil Matovič. "Ak si mám dať na misku váh jednu diplomovku a stabilitu vládnej koalície, určite bude mojou prioritou udržať vládnu koalíciu," zopakoval. Poukázal na to, že jeho rozhodnutie determinuje i situácia Slovenska po predchádzajúcom vládnutí Smeru-SD i pandémia nového koronavírusu.

Šéf parlamentu je podľa neho dostatočne svojprávny, aby vyvodil zodpovednosť v celej situácii. Priznal zároveň, že kauzu berie ako "kopanec do zadku celej vlády". Podľa neho však dokumentuje to, aké dôležité je urobiť kvalitatívnu reštrukturalizáciu vysokého školstva. "Tým myslím, že zrušíme bez hanby polovicu vysokých škôl, umelo vytvorené školy v Skalici, Sládkovičove a podobné bludy, ktoré deformujú systém," zdôraznil Matovič. Predpokladá, že na konci leta bude môcť vláda predstaviť zásadnú reformu vysokého školstva.

Predsedníčka mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Irena Bihariová na premiérov postup reagovala, že Matovič sa za necelých 100 dní vo funkcii vyrovnal Robertovi Ficovi (Smer-SD). Premiér si podľa nej nestojí za svojimi slovami, ktoré svojho času adresoval Andrejovi Dankovi (SNS) v prípade jeho diplomovej práce. Od Danka žiadal Matovič exemplárne potrestanie a odvolanie z funkcie predsedu parlamentu. "Vyzývam pána Matoviča, aby teraz ukázal, že nie je len opozičný 'krikľúň', ale líder koalície, ktorý si vie upratať so svojimi koaličnými partnermi," povedala Bihariová. Predseda vlády má podľa nej možnosť ukázať, že nedopustí, aby sa hazardovalo s dôverou jeho voličov.