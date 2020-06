Poplach na magistráte pre koronavírus: Doma musí zostať 48 zamestnancov, zasadať sa bude v tržnici

V priestoroch bratislavského magistrátu bliká červená kontrolka z dôvodu epidémie koronavírusu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Po tom, čo sa do karantény dostal Prezidentský palác na čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorá prišla do kontaktu so zamestnancom, ktorý bol v styku s osobou infikovanou ochorením COVID-19, sa rovnaká situácia zopakovala aj na bratislavskom magistráte. Tam sa do karantény dostalo celkovo 48 ľudí po tom, čo sa stretli s rovnakou osobou s koronavírusom ako človek od prezidentky. Nový Čas zisťoval, k akým opatreniam magistrát pristúpil.

Epidémia koronavírusu nanovo ukazuje svoju silu. Aktuálne úraduje okrem Prezidentského paláca aj na bratislavskom magistráte, kde podľa slov hovorkyne Kataríny Rajčanovej sú podozriví dvaja ľudia, ktorí prišli do kontaktu s osobou, u ktorej sa potvrdilo ochorenie COVID-19. „Dve osoby priameho kontaktu, ale aj 46 zamestnankýň a zamestnancov magistrátu, s ktorými sa tieto dve osoby následne stretli, zostávajú preventívne až do výsledku testov v domácej izolácii,“ povedala Rajčanová, podľa ktorej sa ochorenie na magistráte zatiaľ nepotvrdilo. Podľa slov hovorkyne ide o rovnakú osobu, u ktorej sa potvrdilo ochorenie a kvôli ktorej pristúpili aj k preventívnej karanténe v Prezidentskom paláci.

Sú v pozore

Pracovníci magistrátu nechcú situáciu za žiadnych okolností podceniť a všetky opatrenia konzultujú s epidemiológom. „Pristúpili sme k preventívnej dezinfekcii priestorov, meraniu telesnej teploty pred väčšími stretnutiami, kladieme dôraz na nosenie rúšok, pravidelnú dezinfekciu rúk a v prípadoch, keď je to možné, robíme porady a pracovné stretnutia prostredníctvom videohovorov,“ prezradila Rajčanová, ktorá zároveň doplnila, že na väčších podujatiach budú zabezpečené dostatočné rozostupy a sprísnené hygienické opatrenia. Všetci zamestnanci s napätím čakajú na výsledky a z dôvodu prevencie sa tiež rozhodli štvrtkové zasadnutie zastupiteľstva presunúť do priestorov Starej tržnice.

V pohotovosti sú aj Košice

V súvislosti s koronavírusom mali v stredu rušné ráno aj na košickom magistráte. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach informoval vedenie mesta Košice, že pred pár dňami navštívila magistrát osoba, ktorá bola pozitívne testovaná. Chod úradu to však neobmedzilo, zamestnancom odporučili len zvýšenú pozornosť a dôraz na preventívne opatrenia. Primátor Košíc Jaroslav Polaček z bezpečnostných dôvodov zrušil celodenný program.