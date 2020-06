Čo sa deje s Matovičom? Premiér je k škandálu Kollára nečakane zhovievavý: Toto je ten dôvod!

Kauza odpísanej diplomovky šéfa parlamentu rozdelila koalíciu.

Zatiaľ čo niektorí poslanci Za ľudí, SaS či minister OĽaNO vyzvali Borisa Kollára (54) na vyvodenie zodpovednosti, premiér Igor Matovič (47) ho odmieta vyzvať na odstúpenie. Matovič vysvetľuje, že prioritou pre neho sú sľuby o reformách v krajine, preto nechce riskovať stabilitu koalície odkazmi svojmu partnerovi. Zároveň avizuje, že s Kollárom sa stretne a dá si celú vec vysvetliť.

Kollár rázne odmieta, že by bola jeho diplomová práca plagiátom. Vysvetlil, že ju pred záverečnou skúškou vložil do systému, ktorý porovnáva originalitu, a ten mu ukázal len 24 % zhody s inými prácami. Exposlanec Miroslav Beblavý mu však oponuje. „Nie 24 %, ale 100 % práce Borisa Kollára je plagiát. 24 %, ktorými mával na tlačovke, sa týka len zhody s inými záverečnými prácami. Kontrola originality prácu porovnáva len s ostatnými prácami v registri, nie s tým, čo niekto nájde na internete,“ uviedol Beblavý s tým, že Kollár mal odpísať aj turistické webstránky či odbornú prácu svojho školiteľa Jozefa Minďaša, ktoré v systéme nie sú.

Kollár sa funkcie predsedu parlamentu odmieta vzdať. „Interné smernice hovoria bežne, že do 30 percent je to bežná prax, že sa uznáva,“ povedal. Priznal však aj pochybenie. „Niektoré state som zobral aj z internetu. V tom čase som mal veľa práce. Každý študent si to nejako zľahčuje. Zľahčil som si to aj ja, priznávam. Nie je to pekné, ospravedlňujem sa za to, ale to neznamená, že som nesplnil podmienky na to, aby som mohol pristúpiť k záverečnej skúške a že by som túto prácu odflákol,“ skonštatoval. Proti tomuto vyjadreniu sa ostro ozvali rektori vysokých škôl, ktorí takéto tvrdenia považujú za urážku tisícov poctivých študentov.

Paradoxom je, že keď sa riešil škandál s rigoróznou prácou Andreja Danka, volal po jeho demisii. Dankov koniec žiadal aj premiér Matovič. Nazýval ho zlodejom, no ku Kollárovi zaujal úplne iný postoj. „Vzhľadom na stav Slovenska, v akom sa nachádza, a stojíme na brehu ekonomickej krízy, neurobím nič, čo by ohrozilo stabilitu koalície,“ vyhlásil premiér. Dodal však, že škandál je „kopancom do zadku celej vláde“ a školstvo preto potrebuje reformu, ktorá bude zahŕňať aj rušenie nekvalitných vysokých škôl.