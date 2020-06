Stoch sa posťažoval fanúšikom: Myslíte si, že si toto zaslúžim?

S trénerom Abelom Ferreirom si nesadli. Slovenský krídelník Miroslav Stoch (30) pod vedením portugalského kouča v gréckom klube PAOK Solún príliš priestoru nedostáva.

Slovenský futbalista zväčša sedí na lavičke náhradníkov alebo na tribúne, keď sa nedostane ani na zápasovú súpisku. A to, prichádzal v júli minulého roku Stoch zo Slavie Praha, kde patril k najväčším lídrom "zošívaných."

Niet tak divu, že rodákovi z Nitry dochádza trpezlivosť. "Myslíte si, že si toto zaslúžim? Aby bolo so mnou zaobchádzané ako s nejakým nováčikom, či nejakým amatérom alebo dieťaťom, ktoré nevie hrať futbal?“ napísal Stoch na sociálnu sieť.

Hoci má Stoch so Solúnom platný kontrakt do leta 2022, je dosť pravdepodobné, že aj po tejto sezóne bude meniť dres.

"Je to najpravdepodobnejší scenár. Moju budúcnosť sme riešili už v zime. Niečo sa aj rysovalo, no potom futbalový svet zastal. Uvidíme, čo prinesú ďalšie mesiace. Momentálny stav ale nie je ani zďaleka ideálny a bol by som rád, keby sa mi v lete podarilo vyriešiť tieto problémy,“ povedal pre denník Šport.