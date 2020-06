Odvážna novinka v mestečku pri Prešove: Na to, čo tam chystajú, sú zvyknutí len ľudia vo veľkomestách!

Už to zasiahlo aj malé slovenské mestečká! Nový fenomén v doprave a športovaní naraz nevyužívajú len veľké slovenské metropoly.

Bikesharing, teda požičiavanie si verejne dostupného bicykla, na čo postačí len aplikácia v mobile, je veľkým hitom vo veľkých svetových ale aj slovenských mestách. Ak nemáte auto a je vonku pekné počasie, práve takýto bicykel vám môže zjednodušiť dopravu z jedného konca mesta na druhý.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Avšak na východe Slovenska sa touto vymoženosťou nechvália iba väčšie mestá. Do zdieľania bicyklov sa pridalo aj mestečko Veľký Šariš. Mesto má totiž vybudovanú veľmi kvalitnú cyklotrasu do blízkeho Prešova a z druhej strany do obce Šarišské Michaľany.

Veľký Šariš je tiež miestom na plánovanej európskej cyklotrase Eurovelo 11, ktoré má viesť od Nórska až do Grécka. Tohto roku v meste takisto na cyklotrase dokončili zaujímavú lávku s hradbami, ktorá sa hneď stala obľúbeným oddychovým bodom všetkých cyklistov.

"BIKESHARING postupne dostáva reálny rozmer, nakoľko sme dnes prevzali prvú várku bicyklov od partnera spol. ANTIK Telecom. Verím, že sa nám podarí čoskoro spustiť aj zdieľanie horských elektrobicyklov a turizmus nielen na hrad môže získať iný a dostupnejší rozmer," píše primátor Veľkého Šariša Viliam Kall na svojej sociálnej sieti.