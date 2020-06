Dievčina si myslela, že pribrala z fastfoodu, v nemocnici prišiel šok: Zistenie, ktoré jej nadobro zmenilo život

Mladá žena neprikladala svojmu priberaniu špeciálnu dôležitosť, keď však zistila dôvod, zostala poriadne prekvapená.

Britka Daisy Young (21) bola ako každé mladé bezstarostné dievča. V okamihu sa jej však život obrátil naruby.

Daisy obľubovala fastfoody a odkedy začala robiť v McDonald ´s, jedla ich oveľa viac, keďže mala ako zamestnankyňa každý deň jedno jedlo zdarma. Daisy začala pomaly priberať, no nepripadalo jej to zvláštne. Potom sa však dostavili obrovské bolesti brucha. Po čase si mladá žena povedala, že už to nebude znášať a išla do nemocnice. Tam sa dozvedela neuveriteľnú správu. Daisy totiž bola už v 9. mesiaci tehotenstva. "Bola som v totálnom šoku. Poslali ma na ultrazvuk a oznámili že som v 37. týždni tehotenstva a tie bolesti už naznačovali pôrod," uviedla pre britský denník The Sun. Dodala, že celý čas mala pravidelnú menštruáciu, preto by jej ani vo sne nenapadlo, že by mohla byť v druhom stave.

Daisy dokonca nemala ani tehotenské bruško, podľa lekárov môže byť dôvodom to, že dieťatko bolo otočené k chrbtici. Nadránom sa jej narodil malý Elijah, ktorý je zdravý ako buk. Novopečená mamička má z potomka obrovskú radosť. "Zmenil môj život k lepšiemu," uzavrela nadšená Daisy.