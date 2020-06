Podnikavá manželka hokejistu Branka Radivojeviča: Sledujte, čo vyrába šikovná Janka

Pred pár rokmi boli na plný úväzok hokejovými manželkami. Dnes, keď sa ich úspešnejšie polovičky už aktívne nevenujú hokejovej kariére, mohli rozbehnúť svoj vlastný biznis. Jana Radivojevič (40), Mária Kopecká (38) a Daniela Lintnerová (43) nám prezradili, čo ich živí a ako sa majú ich manželia.

Vyrába šperky

Jana Radivojevič (40), manželka Branka Radivojeviča (39)

S vlastným podnikaním začala aj Brankova manželka Jana. „Dlhé roky som bola na materskej dovolenke, máme tri deti, takže už to bolo dlho aj na mňa, aby som bola stále doma. Rozhodla som sa teda, že musím začať niečo robiť,“ začína svoje rozprávanie manželka bronzového medailistu z MS Branka Radivojeviča.

„Nikdy by mi ale nenapadlo, že skončím pri šperkoch. Osud to zariadil tak, že Branko išiel hrať do Liberca, odkiaľ je kúsok do Jablonca nad Nisou, ktorý je dlhé roky známy jabloneckou bižutériou. Začínala som práve s ňou a postupne som prechádzala aj na striebro, zlato a rôzne iné materiály.“

Šperky vyrába podľa vlastných nápadov. „Nebudem ale klamať, pretože asi každý začína tak, že niečo odpozerá. Teraz mi ale stačí, keď si na stôl poukladám koráliky, kamene, ktoré kombinujem podľa vlastnej fantázie a vymýšľam.“ Jana najradšej vytvára zo Swarovského komponetov, striebra, zlata, ale aj rôznych kameňov. „Mám veľmi rada boho štýl, je to také pekné, farebné. Záleží mi na tom, aby moje výtvory boli aj odolné proti vode a vydržali.“ Krásna tmavovláska tvorí najmä pre ženy. „Občas sa stane, že urobím niečo jednoduché, čo je vhodné aj pre mužov, väčšinou v čiernej farbe.“ I keď jej manžel skoro vôbec šperky nenosí, ten od Jany zdobí jeho ruku. „Dostal na Vianoce gravírovaný náramok s personalizovaným šperkom, ktorým sa tiež venujem. Kolega - zlatník ho urobí podľa mojej predstavy. Mladší syn Matija nakreslil našu rodinku, ktorú sme preniesli na medailón, dala som ho na šnúrku a veľmi sa mu potešil, nosí ho doteraz.“

Svoje šperky predáva na sociálnych sieťach, ale nedávno si s kamarátkou - fotografkou otvorila v Trenčíne štúdio, kde ich ponúka tiež. Manžel Branko sa venuje stále hokeju v klube Dukla Trenčín. „Minulý rok bol asistentom trénera, aj manažér a teraz sa venuje viac deťom, ktoré tiež hrajú hokej a veľmi ich baví. Štvorročná dcérka Lara stále spomína korčule, páči sa jej krasokorčuľovanie, neviem si však predstaviť, že by sme aj tretie dieťa mali voziť každé ráno do tej zimy na štadión, takže sa ju snažím motivovať na tanec.“