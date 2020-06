Hannah zviditeľnila závislosť na opaľovaní, opäť zaujala: Niektoré ženy jej budú závidieť, iné len pokrútia hlavou

Závislosť na umelom opaľovaní a soláriách zmenila mladú ženu na nepoznanie.

Dvadsaťtriročná Hannah Tittensor z Belfastu išla v roku 2015 na dovolenku do Turecka, odtiaľ sa vrátila so závislosťou na opaľovaní. Mladá žena chce mať, čo najtmavšiu pokožku. Podľa záberov, ktoré pravidelne pridáva, sa jej zvláštny sen plní.

Najnovšie však zaujala sledovateľov na Instagrame nesmierne chudým pásom. Študentka im prezradila, že má len 23 palcov (skoro 58,5 centimetra), píše The Sun. Hannah sa veľmi rada chváli svojim opálením a chudou postavou. Jej profil je plný dráždivých fotiek.

Opaľovanie je len vrchol ľadovca všetkých premien, ktoré Írka podstúpila. Hannah si nechala v roku 2018 zväčšiť prsia a na tele jej pribudli aj neprehliadnuteľné tetovania.

Na opaľovaní je závislý aj jej priateľ Ben. Dvojica spolu chodí do solária a pichá si nelegálne injekcie, ktoré majú dopĺňať pigment. Neodradili ich ani mnohé vedľajšie účinky. "Jediným vedľajším účinkom je, že sa prvé dni cítite zle a nemáte chuť do jedla," obhajovala dávnejšie svoje rozhodnutie. Hannah je presvedčená, že jej pleť je vďaka injekciám krajšia a žiarivejšia. "Niektoré dievčatá nedokážu žiť bez umelých nechtov, ja nemôžem žiť bez opálenia. Robí ma to šťastnou," dodala.

Na Instagrame má 44 000 sledovateľov. Priznala, že nie všetci jej telo a opálenie chvália a nájde sa aj mnoho kritikov. "Často na mňa cez internet útočia. Ich názor ma nezaujíma. Tí ľudia ma v skutočnosti nepoznajú," uzavrela mladá žena.