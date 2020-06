Ivan Tásler o koronakríze: Pandémia nás zaskočila vo veľmi nepríjemnom období

Brat spravil z Ivana Táslera (40) pred pár dňami strýka a teraz sa vraj pohľady rodičov sústreďujú naňho.

S úsmevom však túto tému odbije ešte predtým, než sa ho stihneme spýtať. Lídrovi IMT Smile posledný rok k šťastiu úplne stačí, že našiel tú pravú. A teší ho aj skutočnosť, že jeho kapela ide opäť hrať pred živým publikom.

Zvyknete hrávať pred niekoľkotisícovým publikom. Bude rok 2020 pre striktné obmedzenia pre kapelu IMT Smile prvýkrát v histórii bez koncertov?

Nebude, ale musím povedať, že pandémia nás zaskočila vo veľmi nepríjemnom období. Mali sme predaných takmer pätnásťtisíc vstupeniek na naše naplánované koncerty. Najskôr sme váhali, ako to vyriešiť, či ich preložiť, alebo čakať, ako sa tá masa našich fanúšikov zachová, či budú vstupenky vracať... Našťastie, musím povedať, že naši fanúšikovia sú trpezliví a tolerujú nám, že sme tie koncerty v podstate dvakrát preložili – najskôr v rámci tohto roka a následne na ten budúci. Za to im veľmi ďakujeme a vážime si to.

A využijete nejako možnosť hrať akcie pre menej ľudí?

Áno, hoci je to pre nás veľmi zvláštna situácia. Predtým som sa snažil, aby sme mali na koncerte čo najviac ľudí a zrazu je náš „biznis plán“ takto obmedzený. V priebehu týždňa sme však vymysleli a zorganizovali vystúpenia vyhovujúce nariadeniam – budeme navyše hrať vonku. Môj brat sa už roky stará o amfiteáter v Banskej Štiavnici, kde budeme mať hneď tri koncerty, zahráme si rovnako v amfiteátri v bratislavskej Rači a tiež budeme mať koncert v Prahe. Dali sme to dokopy naozaj zo dňa na deň, aby sme ľuďom dopriali zábavu a, samozrejme, aj nám prácu. Tretí mesiac sme bez akejkoľvek roboty, nielen muzikanti, ale celý tím 13-14 ľudí, ktorý pracuje pre kapelu. Na druhej strane chcem povedať, že všetky nariadenia absolútne rešpektujeme, veríme autoritám, ktoré o veciach rozhodujú. Najpodstatnejšie je rešpektovať ľudí, ktorí sa v tom vyznajú.