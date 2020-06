Otecka 4 detí pobolievala hlava: Naplnil sa scenár, ktorý rodinu zložil na kolená

Štvornásobný otec Trevor Gagnier (39) z Massachusetts si spočiatku myslel, že pretrvávajúce bolesti hlavy sú len následkom malej autonehody, avšak po absolvovaní magnetickej rezonancie zistil, že jeho stav je oveľa vážnejší, píše Gagnierova rodina na stránke GoFundMe, kde mu zriadili účet na vyzbieranie potrebných financií.

"Rozhodol sa ísť na magnetickú rezonanciu, aby zistil, či trpel otrasom, alebo mal niečo iné," píše sa na stránke. "Ihneď po tom, ako lekári videli výsledky, museli Trevorovi a jeho žene povedať zdrvujúce správy." Pretrvávajúce bolesti hlavy totiž neboli spôsobené nehodou, ale 5-centimetrovým nádorom na mozgu, ktorý sa javil ako veľmi agresívny.

Dlhoročný tréner dievčenského basketbalového tímu okamžite podstúpil operáciu, pri ktorej mu mali vybrať čo najviac zo život ohrozujúceho nádoru. Krátko po zákroku jeho manželka Meg informovala na Facebooku, že Trevor "chodil, rozprával, jedol, videl apod.."

"Má skvelú náladu a pri sebe vysmiate sestričky, spolu sa bavíme cez FaceTime. Máme šťastie na skvelé zdravotné sestry a doktorov, ktorí sa o neho starajú," napísala Meg. Napriek pozitívnym správam lekári neskôr museli manželom oznámiť tú najhoršiu správu. Napriek tomu, že "operácia prebehla naozaj dobre", nanešťastie, sa nepodarilo odstrániť celý nádor a Trevorovi potvrdili glioblastóm (najzhubnejší mozgový nádor) 4. stupňa, uvádza sa na GoFundMe.

Po správe, ktorá rodine obrátila život naruby, sa komunita okolo Trevora, jeho manželky a štyroch detí (všetky pod 11 rokov) spojila, aby ich v náročnej situácii podporila. "Dúfajme, že o rok povieme, že autonehoda mu zachránila život," povedal Jim Cabucio, riaditeľ atletického oddielu na strednej škole, kde pôsobil aj Trevor. "Ak to má niekto poraziť, tak je to on," dodal Cabucio. Napriek tomu, že Meg sa k zriadeniu účtu na charitatívnej stránke GoFundMe stavala odmietavo, aktuálne sa podarilo vyzbierať už vyše 130-tisíc dolárov (takmer 115-tisíc eur) a ďalšie peniažky pribúdajú.

"Chceli sme s tým začať už pred niekoľkými týždňami, ale Meg je natoľko hrdá a naozaj nechcela žiadať o finančnú pomoc," píše sa na stránke. "Nie je toho veľa, čo môžeme urobiť, okrem odľahčenia finančnej záťaže. Popri lekárskych ošetreniach, cestovaní a nepredvídateľných nákladoch je okolo domu toho toľko, čo by Trev za normálnych okolností urobil. ... Jeho manželka Meg je skutočná superhrdinka, ktorá každú minútu venuje deťom a starostlivosti o Treva."