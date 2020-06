Mexiko po silnom zemetrasení žije v strachu: Vážne varovanie pred cunami

Spojené štáty vydali výstrahu pred cunami, ktoré môže zasiahnuť pobrežie Tichého oceánu z Mexika až do Južnej Ameriky po tom, ako v utorok zasiahlo južné Mexiko silné zemetrasenie.

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador podľa agentúry AP oznámil, že pri zrútení budovy v meste Huatulco neďaleko epicentra prišli o život dvaja ľudia a ďalší piati utrpeli zranenia. Celkovo boli zatiaľ hlásené menej závažné škody ako rozbité okná a zrútené múry. Po hlavnom zemetrasení, ktorého magnitúdu americká geologická služba USGS aktualizovala na 7,4, nasledovalo dosiaľ okolo 140 dotrasov.

Americké Tichomorské centrum pre varovania pred cunami (PTWC) oznámilo, že nebezpečné vlny s výškou do troch metrov môžu zasiahnuť pobrežia kdekoľvek do vzdialenosti 1000 kilometrov od epicentra zemetrasenia, ktoré bolo v juhomexickom štáte Oaxaca. Výstraha platila od 18.16 h SELČ.

Prípadné najvyššie vlny sa očakávajú pozdĺž pobrežia južného Mexika blízko miesta, kde zemetrasenie udrelo najsilnejšie. Vlny do výšky jedného metra by mohli zasiahnuť aj pobrežie Ekvádora a menšie, polmetrové vlny zasa krajiny Strednej Ameriky a tiež Peru či Havaj. Cunami by mohlo mať niekoľko vĺn, ktoré by mohli prísť v časovom intervale jednej hodiny. "Prvá vlna nemusí byť vôbec tá najväčšia," varovalo centrum.