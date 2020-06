Nevesta pred svadbou odhalila nečakanú pravdu: Snúbenec jej roky tajil veľké tajomstvo

Mali si povedať spoločné áno a byť bok po boku šťastní až do konca života. Všetko sa zmenilo, nastávajúca nevesta sa dozvedela niečo, čo jej zlomilo srdce na maličké kúsky.

Ako uvádza portál Daily Mail, zronená Zoe Butt zo Sandown v anglickom Isle of Wight zistila, že jej snúbenec Paul Botwright mal 4-ročný vzťah s vydatou ženou. Zásnubný prsteň, s ktorým svojho partnera požiadala o ruku, sa rozhodla predať na internete.

„Dobrý stav, má pár škrabancov, ale stále vyzerá dobre. Jediné, čo je na ňom zlé, je to, že môže byť poškvrnený klamárom a podvádzajúcim mužom, ktorý ho nosil,“ napísala Zoe pod inzerát na Facebooku v snahe predať zásnubný prsteň.

Dvojica tvorila pár od mája 2015. „Ten prsteň bol zásnubný, ale našťastie sme sa nezobrali,“ poznamenala Zoe, ktorá svojho partnera požiadala o ruku a on plánoval urobiť presne to isté. „Nosil prsteň, pretože bol hrdý na to, že bol so mnou a chcel, aby to ľudia vedeli. Dali sme sa dokopy v máji v roku 2015, ale už vtedy mal vzťah s vydatou ženou,“ povedala zronená Zoe.

Prsteň sa jej zatiaľ predať nepodarilo. „Chcela som sa ho zbaviť, naozaj som sa ho pokúšala predať. Avšak kvôli tomu, ako som to zverejnila, ho nikto nechce. Neviem, koľko by zaň ľudia dali. Len som chcela, aby zmizol,“ tvrdí Zoe, ktorej príspevok okamžite obletel internet.