Slovan si zahrá finále Slovnaft Cupu, pomohol aj Weissov gól

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava postúpili do finále Slovenského pohára. V utorňajšej odvete semifinále Slovnaft Cupu 2019/2020 zvíťazili na štadióne FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 2:0 po tom, ako v domácom úvodnom stretnutí triumfovali 4:1.

Premiérový súťažný zásah v belasom drese si pripísal Vladimír Weiss, ktorý v druhom polčase premenil jedenástku.

Zverenci Jána Kozáka slávili cez víkend obhajobu fortunaligového titulu a môžu dosiahnuť double. Ich finálovým súperom bude postupujúci z dvojice MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda. Odveta medzi týmito dvoma mužstvami je na programe v stredu o 18.00 h v Ružomberku, v prvom zápase sa v Dunajskej Strede zrodila remíza 1:1.

45. Medved, 62. V. Weiss (z 11 m).

Rozhodovali: Kráľovič - E. Weiss, Žákech, ŽK: Mészáros, Asanovič - Henty, Ratao, Apau, ČK: 60. Asanovič (ViOn) po 2. ŽK, 332 divákov

ViOn: Chovan - Hrnčár, Asanovič, Chren, Brašeň - Válovčan (74. Švec), Ďubek (64. Richtárech), Duga, Grozdanovski (85. Mihálik), Kovaľ (85. Cabral De Souza) - Mészáros (74. Cmiljanič)

Slovan: Šulla - Medveděv, Apau, Božikov, De Marco - Nono (77. Lavrinčík), Mustafič (69. De Kamps) - Henty (78. Ožbolt) - Ratao (60. Strelec), Medved, V. Weiss (69. Čavrič)

/prvý zápas 1:4, Slovan postúpil do finále/

Chovan si však neskôr zavaril sám, musel hasiť proti Medvedovi po tom, ako rozohral priamo na jeho kopačky. Zlaté Moravce si vypracovali príležitosti na otvorenie skóre až po polhodine hry, po centri z pravého krídla hlavičkoval nikým neatakovaný Chren, "koníčkom" však netrafil priestor troch žrdí. Na konci ďalšej akcie sa po Šullovom zákroku dostal do zakončenia Duga, z druhej vlny prestrelil bránku. Ani Ďubek z hranice päťky nenamieril presne a Zlaté Moravce pykali. Henty sa ešte nepresadil, ale v 45. minúte Nono oblúčikom vysunul Medveda, ktorý prešprintoval obrancu a krížnou strelou prekonal aj Chovana.

ViOn mohol vyrovnať hneď v úvode druhého polčasu. De Marco odvrátil loptu len k Ďubekovi, jeho pokus z hranice šestnástky smeroval do stredu bránky a vyrazil ho Šulla, ktorý v utorok dostal priestor pred Greifom. Domáci nedali a po hodine hry to s ich postupovými nádejami vyzeralo ešte horšie. Asanovič zahral v šestnástke rukou, v rýchlom slede videl druhú žltú kartu, predčasne sa porúčal z ihriska a hostia mali k dispozícii jedenástku. Tú premenil V. Weiss a zvýšil už na 2:0. Slovan takmer pridal aj tretí zásah, striedajúci Čavrič prekonal Chovana, lopta sa kotúľala k bránkovej čiare, Duga ju v snahe zachrániť vykopol do žrde, od ktorej sa odrazila von. V závere tesne minul striedajúci De Kamps a aj keď sa už hostia viackrát nepresadili, proti oslabenému súperovi poľahky doputovali do finále.