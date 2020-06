Popredný expert o tom, kedy bude vakcína na koronavírus: Správa, na ktorú čakal celý svet

Americký odborník na infekčné choroby a expert Bieleho domu na nový druh koronavírusu Anthony Fauci vyjadril v utorok presvedčenie, že Spojené štáty budú mať vakcínu proti vírusu SARS-CoV-2.

Otázkou je podľa neho skôr to, kedy sa tak stane. Pred výborom Snemovne reprezentantov pre energetiku a obchod Fauci uviedol, že sa domnieva, že vakcína by mohla byť dostupná ešte do konca tohto roku alebo na začiatku roka 2021. Fauci a ďalší poprední odborníci v oblasti zdravotníctva taktiež pred výborom uviedli, že ich nikto nepožiadal, aby spomalili testovanie na prítomnosť nového koronavírusu.

Americký prezident Donalda povedal, že požiadal svoj tím, aby znížili rýchle tempo testovania. Biely dom následne v reakcii na otázky novinárov tvrdil, že Trump jednoznačne žartoval. Samotný prezident však povedal, že nežartoval. "Budeme viac testovať," dodal v tejto súvislosti Fauci.

Spojené štáty sú stále krajinou, ktorú koronavírusová pandémia postihla najviac, pokiaľ ide o počty úmrtí aj infikovaných. Prípadov nákazy tam dosiaľ celkovo zaevidovali zhruba 2,3 milióna, pričom počet obetí v krajine stúpol na približne 120.000, vyplýva z najnovších údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa.