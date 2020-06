Kráska sa živila sexom, pokým neotehotnela: Porodila dve deti a potom... To by ste netipovali!

Živila sa vlastným telom. Madison Ashton, ktorá je známa ako špičková eskortná pracovníčka Christine McQueen, si dala od svojho povolania pauzu. Priviedla na svet dve deti a k svojmu remeslu sa vrátila. Teraz odhaľuje, ako vyzerá ich život.

Ako uvádza portál The Sun, podľa Madison je výchova batoľaťa oveľa náročnejšia ako jej práca. Deťom o svojom povolaní nikdy priamo nepovedala. „Moja dcéra niečo zvláštne vycítila, keď mala asi 14 rokov a syn sa o mne dozvedel v novinách. Nech svoje deti ľúbim akokoľvek, po celú dobu, ako som vyrastala, som cítila, že sa nebudem rešpektovať ako matka,“ opisuje Madison.

„Keď som mala môjho syna a dcéru s dvoma rôznymi mužmi, z eskortnej služby som odišla a snažila som sa žiť konvenčnejšie. Sklamanie a rozpad týchto vzťahov mi ukázal, v čom som naozaj dobrá, a tak som sa vrátila ku kariére sexuálnej spoločníčky,“ tvrdí Madison, ktorá otehotnela s jej klientom.

Madison žije súčasne dva rozličné svety a priznáva, že to je miestami ťažké. V noci pracuje a skoro ráno už musí deťom pripravovať raňajky a tráviť s nimi čas. „Snažím sa spať počas dňa, aby som mala v noci energiu. Za sexuálnu prácu som vďačná. Je to dar, vďaka ktorému ako rodina máme peniaze. Pri odchode z domu sa pozriem na svoje spiace deti a myslím na to, že sa o ne musím postarať,“ opisuje svoje pocity eskortná pracovníčka Madison, ktorej so starostlivosťou o deti pomáha pestúnka.

„Keď mala moja dcéra okolo 14 rokov, vycítila, že sa deje niečo zvláštne a stále sa ma pýtala, ako som sa stretla s jej otcom. Bol mojím klientom. Príbeh s jej otcom sa stále menil, a tak bolo pre mňa ťažké vysvetliť jej ho. Povedala som jej, že on sa hanbí, ale ja nie a nechcem ich vystavovať veciam, ktoré sú určené pre dospelých,“ opisuje Madison rozhovor s jej dcérou. „Ach môj bože, si striptérka?“ pýtala sa jej dcéra.

„Môj syn sa o mne dozvedel až vtedy, keď sa moje meno dostalo do všetkých novín. Raz ho v škole deti napadli a vysmievali sa mu, že jeho mama je pornohviezda. Stigma okolo sexuálnej práce rozčuľuje mnoho ľudí, je to však súčasť sexuálneho priemyslu,“ ohradzuje sa Madison.

Priznáva, že si musela vytrpieť nepríjemné pohľady najmä v škole od mamičiek. „Zvyčajne som bola príliš unavená, aby som si ich všímala,“ poznamenala a vysvetľuje, že v škole sa všetci rozdelili na dva tábory. Ten milý, ktorý ju neodsudzuje a ten, ktorý ju osočuje a nesnaží sa to skryť.