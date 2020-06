Smutný príbeh Emílie zo zatopenej obce Pichne, pred vodou musela utekať: Povodne ju vážne poznačili

Zažili až štyri záplavové vlny! V ťažko skúšanej dedinke na severovýchode Slovenska stále bojujú s povodňami a ich následkami.

Napriek tomu, že sa v Pichniach (okr. Snina) do práce vrhli z plných síl s vlastnými dobrovoľnými hasičmi a pomáhajú im aj vojaci, situácia zďaleka nie je v normále. Svoje o tom vie aj Emília Lakatová (73), ktorá sa vyčíňania počasia zľakla tak, že prestala súvisle rozprávať. Miestni preto s obavami hľadia na nebo, kde sa stále tvoria búrkové mračná. Rozháňať ich pomáhajú zvony zvonice gréckokatolíckeho Kostola Zosnutia sv. Bohorodičky, ktoré sa od minulého piatka takmer nezastavili.

Miestny gréckokatolícky kňaz otec Martin už od piatka zvonil minimálne tridsaťkrát. Preto, aby varoval ľudí pred možnou búrkou, ale najmä, aby pomohol rozohnať mraky. „Rezonancia zvonov sa na tento účel používa už dlhé desaťročia. Buď začnem zvoniť sám podľa vlastného uváženia, prípadne ma upozornia miestni obyvatelia či hasiči,“ vraví duchovný a pripomína, že táto metóda je účinná.

„Prakticky vždy po zvonení, alebo ešte počas neho, sa čierňava zmenší,“ uviedol kňaz, ktorý na uvedenie troch zvonov do činnosti používa diaľkové ovládanie. O vplyve zvonov na počasie sú presvedčení aj miestni obyvatelia. Po piatkovej úvodnej záplave, ktorá však nebola spôsobená búrkou v dedine, ale tým, že sa voda zliala z okolitých brehov, sa totiž aj napriek hrozivým mrakom už v podobnej intenzite nezopakovala.

Skoro ju zabilo

Hrôza, ktorú so sebou priniesli záplavy, však poznačila zdravie Emílie Lakatovej (73). „Keď sa to v piatok začalo, bola som na dvore. V okamihu som mala vodu takmer po pás. Utekala som do domu cez dielňu, lebo cez hlavný vchod sa už nedalo. Všade sú elekrické káble, šťastie, že ma nezabilo. Od ľaku som však stratila schopnosť plynulo rozprávať a beriem tabletky na upokojenie,“ zverila sa Novému Času nešťastná dôchodkyňa.

Povodeň však zdvihla aj vlnu solidarity medzi Slovákmi. Prešovčanka Zuzana Jurčenková vyzvala na pomoc pre obec prostredníctvom sociálnej siete. „Výzvu si pozrelo až 800-tisíc ľudí. Od soboty som mala minimálne 200 telefonátov. Ľudia sa vypytovali, ako môžu pomôcť. Dokonca až zo Šale priviezli zariadenie na sušenie, čerpaciu techniku či pílu. Miestnym sme pomohli aj dezinfekciou,“ poznamenala usilovná žena. V dedine pracujú prakticky všetci. „Našich 15 - 20 dobrovoľných hasičov spoločne s 31 vojakmi zasahuje nepretržite,“ povedal šéf hasičov Michal Bobela. Škody ešte nie sú vyčíslené presne, ale len Prešovský samosprávny kraj na ich odstránenie už vyčlenil 600-tisíc €.

Približne takúto sumu totiž vyčíslili cestári, ktorí čistili rigoly, robili prístupy k rodinným domom a kontrolovali aj stav mostov a cesty v obci. „Po tomto hrubom rozpočte prípravíme podrobný rozpočet, nákúpime materiál a vyčleníme ďalší personál na tieto práce,“ uzavrel riaditeľ Správy a údržby ciest Marcel Horváth.