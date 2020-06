Posledné chvíle deviatakov na základných školách: Za čo sme učiteľkám vďační

Čoskoro pre nich nastane nová životná etapa. Do škôl sa najnovšie mohli vrátiť aj žiaci druhých stupňov základných škôl spolu so stredoškolákmi.

Pre niektorých z nich však budú posledné dni starého školského roka o čosi nostalgickejšie. So svojimi triedami sa totiž definitívne lúčia deviataci, ktorí si okrem množstva vedomostí odnášajú aj krásne spomienky. Za čo sú svojim školám či paniam učiteľkám najviac vďační?

Za obrovskú pomoc

Natália (15), ZŠ s MŠ Maximiliána Hella Štiavnické Bane

- Ďakujem pani učiteľke, že to s nami vydržala. Ďakujem aj ostatným učiteľom, aj riaditeľovi školy. Budú mi chýbať. Budem sa sem ale vracať kvôli sokoliarstvu a starať sa o dravce, lebo na strednú školu idem do Banskej Štiavnice.

Vždy nás podržali

Laura (15), ZŠ s MŠ Maximiliána Hella Štiavnické Bane

- Ťažko vybrať konkrétnu vec, za čo by som poďakovala. Asi za všetko. Vždy nás podržala a nikdy nás nebonzla, aj keď sme urobili niečo zlé. Bude mi chýbať, takisto ako aj ostatní učitelia a celá škola, kde sme zažili veľa zábavy a bolo nám tu dobre.

Vedela nás vypočuť

Michaela (15), ZŠ s MŠ Maximiliána Hella Štiavnické Bane

- Vždy sa nám venovala, vedela nás vypočuť a vždy sa nám snažila pomôcť. Často sa nás aj zastávala. Je veľmi milá a ja ju mám veľmi rada. Bude mi chýbať, tak ako aj celá naša škola, učitelia a aj spolužiaci.





Za veľkú trpezlivosť

Lucas (15), Hôrka nad Váhom Otvoriť galériu Lucas (15) Zdroj: ver

Som rád, že napriek tomu, že sa mi ne­chce veľmi učiť, sú ku mne panie učiteľky veľmi tolerantné, ohľaduplné a s úsmevom išlo vždy všetko ľahšie. Som im nesmierne vďačný za to, že ma vždy vedeli povzbudiť, usmerniť a mali so mnou veľkú trpezlivosť.

Za úprimné priateľstvo

Patrik (16), Základná škola Ľ. Podjavorinskej, Košice

Máme pred sebou už posledné dni v škole, po dlhej dobe sme mohli ísť dnes do školy. Budeme sa už len lúčiť so spolužiakmi, so školou a hlavne čistiť učebnice. Známky už v podstate máme uzavreté, lebo počas korony sme sa učili z domu a všetko máme napísané cez internetovú stránku školy. Preto nás už nečakajú žiadne skúšania ani opravovania známok. Vďačný som celkovo - škola mi dala zopár veľmi dobrých kamarátov a dlhoročných priateľstiev.