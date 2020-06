Najznámenšia púť Šaštín-Stráže napriek pandémii bude, no len farníkov: Ktoré ďalšie sú povolené?

Každoročnú slávnosť v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie ovplyvnil koronavírus. Najznámenšia národná púť v Šaštíne-Stráži, ktorá sa každoročne organizuje v polovici septembra, napriek pandémii predsa len bude.

Nebude mať však národný charakter, ale len farský, čo znamená, že sa omša bude konať len pre miestnu farnosť. Slávnostná omša sa bude plánovať podľa počasia, buď bude vonku, alebo vnútri kostola. Konferencia biskupov však vyzýva ľudí, aby neorganizovali žiadne zájazdy priamo do kostola Baziliky Sedembolestnej Panny Márie. Do kostola sa tak veľa ľudí nedostane. Čo ostatné púte na Slovensku?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na púť do Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne biskupi priamo veriacim nezakazujú prísť, ale prosia ľudí, aby neorganizovali žiadne zájazdy. „Nebudeme na púť pozývať, tak ako zvyčajne, veriacich celého Slovenska, všetkých našich biskupov, ani delegátov Cirkvi z okolitých krajín. Taktiež ani predstaviteľov štátu. Taktiež prosíme kňazov, aby neorganizovali pútnické zájazdy. Naopak, prosíme všetkých, aby tento rok pre okolnosti slávili slávnosť Panny Márie Sedembolestnej doma. Veríme, že to ľudia správne pochopia,“ povedal Martin Kramara z Konferencie biskupov Slovenska.

Kto sa však bude chcieť ísť v tento deň pokloniť do kostola, bude musieť rešpektovať pokyny organizátorov a musí počítať i s tým, že sa do kostola nedostane. Slávnosť v Šaštíne bude len pre pozvaných z tamojšej farnosti. Na Slovensku však budú mať veriaci iné možnosti. Môžu navštíviť púť v Nitre či v Skalke nad Váhom, no tí, ktorí sa chystali na Mariánsku púť v Levoči, majú smolu.

Povolené

Nitra - návštevnosť: 9 000 ľudí

Skalka nad Váhom - návštevnosť: 4 500 ľudí

Zakázané

Levoča - Mariánska púť, návštevnosť: 400 000 ľudí

Višňové - návštevnosť: 10 000 - 15 000 ľudí

Lednické Rovne - návštevnosť: 3 000 - 5 000 ľudí