Po Krištúfkovej sa pustili pre záverečnú prácu aj do Kollára: Reakcia predsedu parlamentu na seba nenechala dlho čakať

Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) odmietol obvinenia mimoparlamentnej strany Spolu - občianska demokracia (Spolu), že jeho diplomová práca je plagiát.

Povedal to na tlačovej konferencii v budove NR SR. Nevidí v tejto súvislosti dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti. Zdôraznil, že prácu písal sám, a to niekoľko mesiacov.



„Zo strany Spolu som bol obvinený, že moja diplomovka je plagiát a som rovnaký ako Danko (bývalý predseda parlamentu Andrej Danko, pozn. SITA), čo absolútne odmietam. Pri teste originality vyskočila zhoda mojej diplomovej práce 24,45 percenta s inými prácami. Do 30 percent je to bežná prax, ktorá sa uznáva,“ vysvetlil Kollár.



Poukázal taktiež na to, že bol obvinený z nesprávneho ‚nezdrojovania‘. „Na konci mojej práce je zoznam použitej literatúry a v práci sú správne citácie. Možno som spravil nejaké drobné chyby, za ktoré sa ospravedlňujem, ale stojím si za tým, že som citoval a zdrojoval správne, a tak som bol pripustený k záverečnej skúške, ktorú som obhájil,“ priblížil šéf zákonodarného orgánu. Pre ďalšie otázky k tejto téme novinárom odporučil kontaktovať vysokú školu, na ktorej svoju diplomovú prácu obhájil.

Predseda mimoparlamentnej strany Spolu Juraj Hipš na tlačovej konferencii informoval, žeNajviac strán mal skopírovať od svojho školiteľa Jozefa Minďaša. Kollár získal titul na Stredoeurópskej vysokej škole v Skalici a témou jeho diplomovky bola „Zmena klímy a bioklimatický potenciál cestovného ruchu v oblasti Kysúc“.Minďaš, ktorý je v súčasnosti rektorom Stredoeurópskej vysokej školy v Skalici, v roku 2019 viedol aj bakalársku prácu poslankyne Národnej rady SR za hnutie Sme rodina Petry Krištúfkovej, ktorá mala taktiež svoju prácu kompletne okopírovať. Upozornil na to ekonóm a bývalý predseda strany Spolu Miroslav Beblavý.