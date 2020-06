Ľudia v Brne neverili svojim očiam, keď to uvideli: Záhadný objav v miestnej rieke

Okoloidúci v Brne vytiahli v utorok popoludní z rieky Svratky muža, ktorého telo plávalo vo vode tvárou dole.

Skončil v starostlivosti záchranárov. Podľa ich hovorkyne Michaely Bothovej ho napojili na umelú pľúcnu ventiláciu a previezli do Fakultnej nemocnice u svätej Anny v Brne. Podľa hovorkyne nemocnice Dany Lipovskej je muž na anesteziologicko-resuscitačnej klinike v kritickom stave.

Ľudia videli telo vo Svratke. "Jeden zo svedkov skočil do vody. Muža vytiahol a odovzdal do starostlivosti záchranárov," uviedla policajná hovorkyňa Alice Musilová. Zatiaľ nie je jasné, čo sa stalo. Blízko nebolo žiadne plavidlo, na ktorom by muž mohol ísť.

"Skontrolovali sme jeho životné funkcie a po topení sme zaistili dýchacie cesty napojením na riadenú ventiláciu," dodala Bothová.