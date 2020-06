Rodičia Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27) si vydýchli po dva a pol roku: Čo bude s domom vo Veľkej Mači?

Dom, v ktorom chladnokrvne popravili ich deti, sa bude čoskoro búrať.

Rodičia zavraždeného novinára Jána Kuciaka († 27) a Martiny Kušnírovej († 27) po dlhých mesiacoch konečne vyriešili finančné problémy spojené s nehnuteľnosťou a v dohľadnej dobe by sa chceli pustiť do prerábky, ktorú avizovali už pred mesiacmi. Novému Času porozprávali, na aké formality ešte čakajú a kto im pomôže.

Od vraždy investigatívneho novinára a jeho snúbenice ubehli už viac než dva roky, no s ich domom sa stále nepohlo. Rodičia zosnulého páru pritom už minulý rok avizovali, že ho chcú zbúrať a v letnej kuchynke urobiť múzeum s ich vecami, ktoré by ich navždy pripomínali. Prečo sa teda doteraz nič nedialo?

„My sme mali dedičské konanie v novembri a Kuciakovci asi teraz mesiac a pol dozadu, keďže Janko tam mal autorské práva, tak to trvalo dlhšie. Takže až teraz nadobudli dedičstvo a až teraz môžeme riešiť tie poistky,“ povedala nám pred mesiacom mama zavraždenej Martiny Zlatica Kušnírová, ktorá avizovala, že keď im vyplatia poistku, tak ju použijú na zaplatenie hypotéky a potom bude dom konečne ich a zbúrajú ho.

Po mesiaci sme u rodičov zisťovali, či majú naťahovačky s bankou už za sebou a schyľuje sa k búraniu. „Momentálne sme už splatili tie záväzky, čo tam mal Jano. To bolo minulý týždeň a teraz sa čaká, kedy bude sňatá ťarcha a počítam, že do mesiaca by sa s tým mohlo začať robiť,“ povedal nám otec Jozef Kuciak.

„Posielali sme peniažky do banky, čo nám dala poisťovňa, a ešte musí prebehnúť proces, po ktorom nebudeme dlžní banke. Lebo pokiaľ nie je dlh vymazaný, tak to nie je oficiálne naše. Banka sa ešte musí vyjadriť a čakáme, kým budeme niečo môcť s tým domom robiť. Neviem, aký tam majú limit, či mesiac alebo 6 týždňov. Lebo ťarchu musia vymazať na katastri, takže ťažko povedať, ako dlho to bude trvať,“ ozrejmila Kušnírová.

Pietne miesto

Plány s búraním aj múzeom v letnej kuchynke zostali. Platí aj výstavba parku, v ktorom by boli lavičky. „Aj brána tam ostane, lebo tá brána je odkaz ľuďom, takže by sme ju chceli zachovať. Síce nebude na tom mieste, kde je teraz, ale niekde do terénu ju umiestnime. To už uvidíme potom, ako to bude vyzerať. Aby mali ľudia kam klásť sviečky a kvety,“ povedala Kušnírová. Jedným dychom dodala aj to, že na búranie domu a realizáciu svojich plánov majú prisľúbenú pomoc.

„Už sme sa stretli s jedným pánom, ktorý je ochotný nám pomôcť. Vizualizáciu nám ešte neukázal, iba povedal, akú má predstavu. Mne sa jeho nápad páči a keby sme to urobili tak, ako navrhuje, tak by to bolo fajn. Bolo by to ozaj pietne miesto a zároveň také nenásilné. Také o nich. Chcel, aby to bolo presklené, aby tam stále svietilo svetlo a že by sa natočil dokument o nich a ten by tam šiel dookola na televízore. Že keď tam niekto príde vzdať úctu a sadne si tam, aby vlastne vedel, čo je tam. A tie veci, ktoré po nich ostali, ktoré mali radi, tie starožitnosti, tak tie by sme tam dali,“ uzavrela Kušnírová.