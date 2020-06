Mr. Bean z Wu-chanu: Anglický komik uviazol v karanténe, v Číne sa z neho stala hviezda internetu

Keď Angličan Nigel Dixon (53) v januári uviazol v čínskom Wu-chane, situácia v meste nevyzerala veselo.

Ako rodený komik to však zobral s humorom a napokon sa z neho v Ázii stala hviezda sociálnych sietí. Nigel Dixon vystupuje pod umeleckým menom Mr. Pea a napodobňuje slávnejšieho krajana Rowana Atkinsona, alias Mr. Beana. Svoje schopnosti využil aj vo Wu-chane po tom, čo mesto uzavreli pre pandémiu koronavírusu. Mr. Pea tam bol na návšteve priateľov. Začal nakrúcať videá, v ktorých jednak vtipným spôsobom mapoval život v karanténe, ale pôsobil aj osvetovo. S nerozlučným pomocníkom medvedíkom napríklad nabádali na nosenie rúšok a dodržiavanie opatrení.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vo februári sa mu naskytla príležitosť byť evakuovaný do Veľkej Británie. To však odmietol s odôvodnením, že nechce riskovať, že domov zavlečie vírus. A dobre urobil. Vo Wu-chane ho už sledovalo niekoľko miliónov ľudí, ktorým pomáhal odľahčovať situáciu. Všimli si ho aj centrálne čínske médiá. Stal sa dokonca spolupracovníkom hlavnej spravodajskej televízie CC TV, pre ktorú tiež nakrúcal videá z Wu-chanu. Vraví, že istý čas bol druhým najvyhľadávanejším na čínskej sociálnej sieti Weibo a predbehol aj Donalda Trumpa.

Nakoniec mal na tejto sieti až 400 miliónov fanúšikov, čo je dvakrát viac, ako tam má napríklad futbalista Cristiano Ronaldo. „Bolo to úžasné, úplne surrealistické. Vystupoval som na čínskych televíznych kanáloch, raz ako Mr. Bean, inokedy ako ja sám. Vravel som ľuďom, čo majú robiť. Čínske médiá ma začali nazývať najznámejším západniarom v Číne,“ hovorí teraz Nigel, ktorý sa po štyroch mesiacoch vrátil domov do Felixstowe.

„Bolo to pre mňa dobré rozptýlenie, kým som tam bol. Dalo mi to pocit, že robím niečo, čo má zmysel. Robil som aj osobné videá pre ľudí ako Mr. Bean. Jedno som poslal malému dievčatku, ktoré malo problémy so srdcom a povedalo mi, že sa po ňom cíti oveľa lepšie,“ dodal.